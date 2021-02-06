«Дело Еременко» больше не повторится, но очки «Спартаку» не вернут. РФС изменил дисциплинарный регламент

Курьезный случай, когда Роман Еременко был удален в матче «Ростов» — «Химки» (0:2), но сыграл в следующем туре со «Спартаком» (1:0), больше не повторится. РФС внес соответствующее изменение в дисциплинарный регламент. Новое положение уже вступило в силу и будет действовать во второй части сезона-2020/21.

25 октября прошлого года в игре 12-го тура Тинькофф чемпионата России арбитр Василий Казарцев показал прямую красную карточку (а не вторую желтую) Еременко и удалил его.

Ростовский полузащитник действительно сыграл грубо против Ильи Кухарчука, врезав ему шипами в бедро. Но экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) не согласилась с тем, как рефери оценил фол ростовчанина.

«Футболист «Ростова» совершил безрассудный прыжок ногой в бедро сопернику, первому сыгравшему в мяч, не имея возможности избежать данного контакта и не применив чрезмерной силы по отношению к оппоненту, — говорилось в решении ЭСК. — Эксперты также учли отсутствие продавливающего движения, что уменьшило последствия состоявшегося контакта с ногой, не являвшейся для футболиста «Химок» №44 Ильи Кухарчука опорной, реально имевшуюся у игрока «Ростова» возможность сыграть в мяч, отсутствие прямого умысла в его игровых действиях. Футболист, не учитывающий опасность своих действий или возможных последствий для соперника, должен быть наказан предупреждением, а не прямой красной карточкой».

КДК РФС, в свою очередь, был вынужден отменить «ошибочно примененное удаление». Еременко не был дисквалифицирован и получил право сыграть со «Спартаком» в 13-м туре 31 октября. Он вышел в стартовом составе и сделал голевую передачу Павлу Мамаеву, забившему победный мяч.

Но ведь ЭСК определила, что Роман должен был получить предупреждение. Оно стало бы для него вторым. Он ведь все равно удалился бы.

Да, это так. Если бы Казарцев показал желтую карточку, а не красную, Еременко покинул бы поле и потом автоматически получил бы одноматчевую дисквалификацию за два предупреждения и пропустил бы встречу с красно-белыми.

А сам КДК не вправе заменить красную карточку на желтую. Он не может заменить один вид дисциплинарной санкции другим — такие полномочия ему не предоставлены ни дисциплинарным регламентом, ни каким-либо другим документом РФС. В данном случае он был вправе только отменить удаление.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в дисциплинарный регламент внесли следующее уточнение в статью 52 «Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета РФС»:

«В случае, если экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признает ошибочность прямого удаления игрока за нарушение, которое, по мнению комиссии, должно было повлечь предупреждение данного игрока в соответствии с правилами игры, и при этом игрок в соответствующем матче до момента своего удаления получил предупреждение, то КДК РФС с учетом фактических обстоятельств вправе не исправлять указанную ошибку и не применять дополнительные санкции к игроку. В указанном случае все спортивные санкции, примененные к игроку судьей в матче, сохраняются, но первая желтая карточка игрока в матче не учитывается при подсчете их общего количества в целях, указанных в части 4 статьи 15 настоящего регламента».

То есть если такое положение существовало бы в октябре 2020-го, КДК не стал бы исправлять решение Казарцева, не отменил бы ошибочно примененное удаление и не применил бы дополнительные дисциплинарные санкции к Еременко. Футболист «Ростова» считался бы удаленным за два предупреждения, автоматически получил бы одноматчевую дисквалификацию и пропустил бы игру со «Спартаком». А желтая карточка, реально показанная судьей игроку, «сгорела» бы и не учитывалась в дальнейшем.

Новая редакция дисциплинарного регламента утверждена, новшество вступило в силу и при необходимости будет использовано КДК во второй части сезона-2020/21. Понятно, что закон обратной силы не имеет, и на результате игры «Спартак» — «Ростов» это никак не скажется.