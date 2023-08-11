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Сегодня, 22:15

«Мы ожидали все, что произошло на поле». Абаскаль и Гончаренко — об огненном матче «Спартак» — «Урал»

Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главные тренеры подвели итоги на пресс-конференции.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:2
Спартак

Абаскаль: третий гол объяснить не могу

— Очень жаль. Мы допустили ошибки. Мы обязательно встанем и исправимся. Ведя в счете на 89-й минуте, мы должны доводить дело до победы.

— Что сегодня случилось с командой? Чего не хватило?

— Нам не хватило зрелости и контроля. В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с «Уралом». У них игра построена на длинных передачах вперед. Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Против таких соперников необходимо много владеть мячом. Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.

— Перед началом сезона ходило много разговоров про календарь. Были ли в вашей карьере подобные проблемы?

— Я уже много говорил о календаре. Сегодня дело не в нем.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Урала&raquo; с&nbsp;главным арбитром матча Кириллом Левниковым. Еще одна безбашенная игра в исполнении «Спартака». Забили два, но подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах

— Бонгонда был активен перед заменой. В связи с чем приняли решение убрать его с поля?

— Чтобы освежить игру. Замена связана только с этим. Зиньковский до этого провел хорошую игру, ему нужно было дать шанс. В целом, хотели иметь преимущество в физике на фланге.

— Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?

— Мы ожидали все, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять. В футболе так бывает. Дело не в сопернике. Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет.

— «Спартак» позиционирует себя как высококлассная команда. Почему тогда она оправдывается календарем и вступает в перепалку с главой лиги?

— У меня нет никаких проблем и конфликтов ни с кем. Мы являемся частью футбола. Могу сказать, что в жизни всегда все возвращается. Я не вмешиваюсь в дела других, не говорю, какие вам нужно задавать вопросы. Каждое произнесенное слово имеет вес, ты несешь ответственность за них. Когда ты идешь в гору, то чем меньше у тебя вес, тем дальше ты можешь дойти.

Гончаренко: «Спартак» способствует тому, чтобы футбол был открытым

— Как оцените игру? — вопрос главному тренеру «Урала» Виктору Гончаренко.

— Даже мне сложно припомнить такой эмоциональный матч, имея за плечами опыт ЛЧ и ЛЕ. Это «Спартак» способствует тому, чтобы футбол был качественным и открытым. Они атакуют сами, атакуют хорошо и дают атаковывать нам. Сейчас забивается много голов. Это отличие от того, что было даже пять лет назад. Много команд играют открыто. Болельщики нас поддержали, когда счет был не в нашу пользу. Даже нам было сложно предсказать, что мы найдем в себе силы выиграть матч, проигрывая в концовке. Хорошо, что следующий матч у нас нескоро. Нам надо восстановиться и физически, и эмоционально. Конечно, мы довольны. Могу сказать, что нам в таблицу надо заглядывать только после нового года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Гильермо Абаскаль
5
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
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Федор Чалов

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 4
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 3
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П
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 3
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Спартак

 3
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 2
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Брайан Мансилья

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 2 1 0
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