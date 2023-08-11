«Мы ожидали все, что произошло на поле». Абаскаль и Гончаренко — об огненном матче «Спартак» — «Урал»
Абаскаль: третий гол объяснить не могу
— Очень жаль. Мы допустили ошибки. Мы обязательно встанем и исправимся. Ведя в счете на 89-й минуте, мы должны доводить дело до победы.
— Что сегодня случилось с командой? Чего не хватило?
— Нам не хватило зрелости и контроля. В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с «Уралом». У них игра построена на длинных передачах вперед. Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Против таких соперников необходимо много владеть мячом. Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.
— Перед началом сезона ходило много разговоров про календарь. Были ли в вашей карьере подобные проблемы?
— Я уже много говорил о календаре. Сегодня дело не в нем.
— Бонгонда был активен перед заменой. В связи с чем приняли решение убрать его с поля?
— Чтобы освежить игру. Замена связана только с этим. Зиньковский до этого провел хорошую игру, ему нужно было дать шанс. В целом, хотели иметь преимущество в физике на фланге.
— Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?
— Мы ожидали все, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять. В футболе так бывает. Дело не в сопернике. Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет.
— «Спартак» позиционирует себя как высококлассная команда. Почему тогда она оправдывается календарем и вступает в перепалку с главой лиги?
— У меня нет никаких проблем и конфликтов ни с кем. Мы являемся частью футбола. Могу сказать, что в жизни всегда все возвращается. Я не вмешиваюсь в дела других, не говорю, какие вам нужно задавать вопросы. Каждое произнесенное слово имеет вес, ты несешь ответственность за них. Когда ты идешь в гору, то чем меньше у тебя вес, тем дальше ты можешь дойти.
Гончаренко: «Спартак» способствует тому, чтобы футбол был открытым
— Как оцените игру? — вопрос главному тренеру «Урала» Виктору Гончаренко.
— Даже мне сложно припомнить такой эмоциональный матч, имея за плечами опыт ЛЧ и ЛЕ. Это «Спартак» способствует тому, чтобы футбол был качественным и открытым. Они атакуют сами, атакуют хорошо и дают атаковывать нам. Сейчас забивается много голов. Это отличие от того, что было даже пять лет назад. Много команд играют открыто. Болельщики нас поддержали, когда счет был не в нашу пользу. Даже нам было сложно предсказать, что мы найдем в себе силы выиграть матч, проигрывая в концовке. Хорошо, что следующий матч у нас нескоро. Нам надо восстановиться и физически, и эмоционально. Конечно, мы довольны. Могу сказать, что нам в таблицу надо заглядывать только после нового года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0