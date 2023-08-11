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Еще одна безбашенная игра в исполнении «Спартака». Забили два, но подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах

«Спартак» на выезде проиграл «Уралу» в матче РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты «Спартака» и «Урала» с главным арбитром матча Кириллом Левниковым.
Фото ФК «Урал»
Бикфалви дарит сенсацию в Екатеринбурге.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:2
Спартак

Для «Спартака» выезд в Екатеринбург точно не обещал легкой добычи трех очков. Красно-белые, безусловно, хороши — впервые в истории клуба команда Гильермо Абаскаля смогла одержать пять побед подряд в пяти первых матчах сезона. Однако в каждой из этих игр москвичи пропускали, поэтому сравнения со сминающим всех и вся на своем пути бульдозером пока как минимум неуместны.

Но и Виктор Гончаренко со своими футболистами устроили самый удачный старт в истории клуба, в первых трех турах обыграв ЦСКА с «Оренбургом» и сделав ничью с «Пари НН». Но стоит понимать, что очки «Урал» набирает пока во многом благодаря надежной обороне — за три тура забито четыре мяча, два из которых — с пенальти. А вот в защите против «Спартака» пришлось обходиться без получившего травму Артема Мамина, его место занял бразильский новичок Итало.

Абаскаль же выпустил в основе новичка Олега Рябчука, это его дебют в стартовом составе. Также с первых минут появились Георгий Джикия и Хесус Медина. А вот прекрасно начавший сезон Даниил Хлусевич и отлично выглядевший против «Пари НН» в Кубке России Михаил Игнатов остались в запасе.

Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и&nbsp;Квинси Промес празднуют гол. Большой ошибкой для «Спартака» будет думать о «Зените». «Урал» сейчас, возможно, даже опаснее!

С первых минут «Спартак» взял мяч под контроль, но опасные моменты начали появляться именно у ворот Ильи Свинова, который остался в рамке после игры в Кубке. Уральцы накрывали гостей высоким прессингом и на 11-й минуте добились своего — мяч после удара из-за пределов штрафной попал в руку Руслану Литвинову. Кирилл Левников сначала не заметил нарушения, но после приглашения к просмотру ВАР указал на точку. Но тут в игру вступил Свинов — вратарь «Спартака» вытянулся в струну и потащил не самый плохой удар Мишкича с точки.

В следующие 10 минут Свинов закрепил за собой статус претендента на звание главного героя «Спартака» — 90+4-й минуты оставалось ещё очень далеко. Сначала кипер отразил удар ворвавшегося в штрафную Каштанова, а затем перевел через перекладину мяч после мощного дальнего выстрела Юшина. Ко всему прочему, Свинов здорово начинал атаки мощными плассирующими передачами. К сожалению для болельщиков «Спартака», действия вратаря были чуть ли не единственным светлым пятном в первом тайме. Единственный по-настоящему опасный момент создал Промес, который как рукой забросив мяч на голову Александру Соболеву. И после кивка нападающего мяч оказался бы в сетке, если бы не сейв Помазуна.

Но первым пропустил все же «Спартак». Не реализовавший пенальти Мишкич шикарным ударом из-за штрафной отправил мяч в ближний угол на второй добавленной минуте. Красно-белые впервые в сезоне ушли на перерыв без забитого мяча.

После отдыха «Спартак» постепенно стал прибирать инициативу себе. И на 54-й минуте сравнял счет — снова Промес выполнил роскошную подачу в штрафную, на этот раз замыкал Бонгонда, и, в отличие от Соболева, удачно. Вообще Тео был самым активным у гостей в атаке, ну а «Урал» все больше жался к своим воротам, отдавая инициативу полностью. Следствием стал второй гол красно-белых — Соболев ворвался в штрафную и рикошетом от ноги Кике отправил мяч в сетку. Очередной острейший сюжет в исполнении команды Абаскаля — к этому мы все в этом сезоне уже успели привыкнуть.

Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы на этом все закончилось. «Урал» огрызался все более рьяно, и на 90-й минуте был вознагражден — Ишков со штрафного пробил в стенку, но подключившийся Егорычев круто сыграл на добивании, вновь заставив Свинова вынимать мяч из сетки.

Может, на этом конец? Как бы не так. На четвертой, последней добавленной минуте живая легенда Екатеринбурга Эрик Бикфалви подарил сенсацию. И подарил гениально — неожиданно для всех каким-то чудом проткнул мяч мимо Свинова и поставившего спину Литвинова. Что это вообще было?

Таким образом «Урал» забирается на первое место в турнирной таблице. Да, большая часть четвертого тура еще впереди, но заявку команда Гончаренко сделала очень симпатичную.

Ну а «Спартаку» при всей его разудалости и веселости надо что-то делать с обороной. Для коллектива с такими амбициями подобный проходной двор — это совсем несерьезно.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
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 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
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