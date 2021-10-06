При Рангнике Марко был приговорен.

«Локомотив» официально попрощался с Марко Николичем. Фотографии для иллюстрации новости на клубном сайте тренер не заслужил, хотя работал, кажется, честно и довольно успешно. Взял команду в момент мощнейшего хейта болельщиками из-за ухода Юрия Семина, лица не потерял, вел себя достойно. Выиграл серебро и бронзу в чемпионате, Кубок России. А потом лишился поста за всего лишь второе (!) поражение в 2021 году в РПЛ. Первое было в мае от «Зенита» — 1:6, в воскресенье красно-зеленые уступили «Ростову» — 1:2.

Клуб идет на четвертой строчке, всего в двух очках от второй. Со стороны серьезных причин для увольнения не видно, тем более пришло много новичков, которым объективно нужно время для адаптации, притирки, а кому-то и набора формы.

Но это только со стороны. А на деле расставание с главным тренером — благо для «Локомотива». Потому что совершенно очевидно: у Ральфа Рангника и Марко Николича разный взгляд на футбол. Достаточно сравнить нынешний стиль «Локо» и «Лейпцига» или «Зальцбурга» — команд системы «Ред Булл», спортивную философию которых определял авторитетный немецкий специалист.

На футбольном рынке еще летом было известно: Марко приговорен. Вопрос времени, когда он оступится, чтобы лишиться поста. Да и не надо быть инсайдером, чтобы понимать: из союза Рангника и Николича ничего не выйдет. Ральф не сможет спокойно наблюдать за оборонительным контратакующим футболом Марко.

Это типичная история про новую метлу, которая метет по-новому. В «Динамо», где за восемь лет моей работы поменялось восемь руководителей, я наблюдал за этим изнутри. Проходил на примере Кобелева/Божовича/Силкина/Петреску/Калитвинцева и так далее, которых приглашали одни, а убирали другие. И могу сказать, что в таких ситуациях чем быстрее происходит смена, тем лучше для клуба. Потому что успех можно достигать только в том случае, когда руководитель полностью на стороне тренера, готов подставлять ему плечо поддержки, а не спит и видит, как привести своего специалиста.

Понятно, что есть хрестоматийный пример с Геркусом и Семиным, взявших золото не будучи единомышленниками, но в любом правиле есть исключения. Да и фигуры оказались слишком сильными и заточенными на общий успех, чтобы суметь закрыть глаза на какие-то трения. Плюс тренер заручился поддержкой на самом верху.

В остальном же «браки без любви» редко заканчиваются чем-то хорошим. В недавнем материале Игорь Рабинер провел отличную параллель «Локомотива» с «Динамо». Кирилл Новиков, как и Марко Николич, показывал солидный результат, поднял команду с 15-го на 6-е место. И хотя у нового спортивного директора Желько Бувача были гораздо более теплые отношения с тренером, чем у Рангника с Николичем, все равно клуб довольно легко расстался с российским специалистом после болезненного вылета из еврокубков и поражения в чемпионате, сделав ставку на агрессивный футбол Сандро Шварца.

В «Локо» противоречия куда глубже, так что принять решение о расставании было еще проще. И правильнее с точки зрения долгосрочной стратегии. Теперь Рангник спокойно поставит своего тренера, ему будет оказана полная поддержка, «Локо» начнет играть в агрессивный футбол. Для клуба отсутствие противоречий — большой плюс.

Но при этом и спрос с руководства серьезно возрастет. Если раньше можно было кивать на неугодного тренера, доставшегося по наследству, то теперь они все в одной лодке. И отговорок уже не будет.