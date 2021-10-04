Николича подставили хуже, чем Семина. Что происходит в «Локомотиве»
В премьер-лиге новый хедлайнер по неожиданным инфобомбам. Как только «Спартак» успокоился с Руем Виторией, в Черкизово активировали детонатор замедленного действия и сняли Николича из-за пяти матчей без побед.
Марко узнал об увольнении на сегодняшней встрече с боссами РЖД, которая длилась 15 минут. Хотя догадывался о таком сценарии гораздо раньше: разговоры о том, что серб не входит в планы нового топ-менеджмента, ходили с момента приезда Томаса Цорна и Ральфа Рангника в Черкизово. А обострились уже после поражения «Зениту» в Суперкубке — на следующий день об этом открыто говорили в медиакругах.
Поначалу звучало странно, учитывая, что с Николичем только подписали новый контракт, прилично улучшив условия и согласовав неустойку за досрочный разрыв (смена тренера обойдется клубу в 3 миллиона евро). Но все дальнейшие новости из офиса «РЖД Арены» лишь подтверждали: Марко уберут при первой возможности. И то, что она подвернулась только сейчас, — личная заслуга Николича, который так долго удерживал ситуацию под контролем, хотя с каждым днем все меньше на нее влиял.
Например, с тренером давно не согласовывали новичков — о них штаб узнавал из новостей или знакомился прямо на тренировках. С трансферами на выход похожая история. Неудивительно, что перед ультраважной игрой с ЦСКА — на фоне ухода Крыховяка и слухов о массовой распродаже — коуч честно отвечал, что не в курсе ситуации. «Болельщики не понимают, что происходит? Я тоже», — улыбался Марко во время флеш-интервью. Но при этом ни разу не жаловался на недоверие руководства (хотя мог) и даже не пытался подвязать к ним неудачи. И умудрялся давать результат.
Неприкрытые намеки появились лишь в последние недели. «Лацио» был лучше нас — мы могли пропустить и больше», «Поражение от «Ростова» заслуженное», — после таких слов казалось, что тренер сдался; по крайней мере, раньше в таком стиле он не говорил. Кажется, серб просто осознал, что это финиш: ключевые игроки травмированы или не в форме, а уровень влияния рухнул настолько, что готовность футболистов к матчам определял не тренер, а Хорхе Иван Мартинес Рентериа — человек Ральфа Рангника, получивший в «Локо» должность директора по развитию игроков, медицине и инновациям. Именно он решал, может ли игрок выходить на поле, и передавал список Николичу, который уже не имел права изменить ситуацию.
На место Марко в Черкизово отправляют Доменико Тедеско (кандидат Цорна) и 36-летнего Роберта Клауса из «Нюрнберга», которого хочет Рангник. Клуб, как и его боссы, привычно не комментирует ситуацию. Но тот же Рангник должен понимать: причин отмалчиваться дальше практически не осталось. В ближайшие дни клуб будет тотально укомплектован его людьми — начиная от игроков, на которых потратили больше всех в лиге, заканчивая боссами ключевых отделов и, наконец, главным тренером. За всех теперь напрямую отвечает новое руководство. И если стратегия не сработает (а очевидно, что у Ральфа ставка на долгосрочную историю), придется выйти из тени и наконец-то объяснить, что происходит прямо сейчас.
Главный вопрос: зачем все это лично Рангнику, который не может не осознавать всех рисков и точно успел понять, что Николич реально качественный спец? Но все равно проворачивает сценарий, который в Черкизово уже осуществили два года назад. Тогда клуб так же искал возможность избавиться от Семина, но активировал самый беспроигрышный вариант и просто не пролонгировал контракт, прикрывшись возрастом, пандемией и оптимизацией бюджета.
С Николичем обошлись более дерзко, даже не став церемониться. Резко омолодили состав, отдали ключевого игрока центра поля конкуренту и свалили все неудачи на тренера, который 2,5 месяца не давал повода для увольнения.
Марко точно не останется без работы: в той же России он очевидно превзошел все ожидания. Осталось понять, на что рассчитывает «Локомотив», который избавляется от классного тренера второй раз за 1,5 года.
Леонид Волотко
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