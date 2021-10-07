Дадут ли Рую Витории время довести его до ума?

Как ни странно, самый обсуждаемый летний переход в РПЛ — трансфер Максимилиано Кофрие из бельгийского «Сент-Трюйдена» в «Спартак».

В первую очередь из-за того, что руководство красно-белых приобрело легионера на не самую проблемную позицию («Спартак» больше нуждался в усилении центра поля и флангов обороны), тем самым использовав последний разрешенный легионерский слот.

Разумеется, середняк чемпионата Бельгии не кажется местом, где играют люди, способные усилить выступающий в еврокубках клуб. Плюс красно-белых очень сложно заподозрить в качественной селекции, которая путем вдумчивого многолетнего анализа отыскала жемчуг в морском иле.

Даже гендиректор клуба Евгений Мележиков объяснял трансфер бельгийца очень неуверенно: «Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо. Да, он ниже Сэма (Жиго) по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть».

Одним из немногих, кто открыто встал на защиту трансфера Кофрие, оказалась Зарема Салихова, хотя супруга Леонида Федуна много раз говорила, что с клубом сейчас никак не связана: «Кофрие? На него свалилось огромное давление. Каждое его действие рассматривают под лупой. Негативная пресса от псевдоэкспертов распространилась и в Бельгии, и во Франции, и в Италии, даже в Германии.

Он отыграл свой первый полный матч за «Спартак» сразу с ЦСКА. Тяжело прогрессировать, когда вся команда неважно играет. Но он нормально держится. Через несколько игр придет уверенность и заиграет. Ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие».

Изначально не было понятно, зачем «Спартак» усиливается именно правым центральным защитником, который может играть только в тройке либо, на худой конец, чистым крайним защитником или латералем. Слова Мележикова лишь усугубили ощущение, что трансфер сделан второпях. Кофрие подавался универсальным защитником, который сможет одновременно подменить Жиго или сыграть на фланге обороны.

Но тут важный момент. Кофрие не может полноценно заменить Жиго, особенно в схеме с двумя центральными защитниками, поскольку слабо играет головой и не очень хорошо координирован, а на фланге обороны — недостаточно быстр и не обладает необходимым для крайнего защитника дриблингом и атакующими навыками. Поэтому единственная позиция, на которой Максимилиано действительно органичен, — правый центральный защитник.

При этом Кофрие, конечно, обладает и сильными качествами: у него хорошая дистанционная скорость, которой он компенсирует недостатки тактической подготовки. Практически все футболисты, которые открываются бельгийцу за спину в РПЛ, обречены на то, что снова увидят Максимилиано перед собой. Этому помогают хорошие физические данные и атлетизм.

Пока за пять матчей в «Спартаке» Кофрие делает 3,8 попытки отбора с успешностью 74%, выигрывает 68% единоборств (в обороне — 70%) и стабильно делает 87% точных передач. Плюс он дисциплинирован и на сегодняшний день дорабатывает все игровые моменты, в которых принимает участие. С точки зрения статистики это выглядит прекрасно. Например, в матче с «Ахматом» он показал 100% выигранных верховых единоборств, 100% успешности отборов, 8 перехватов и даже имел один голевой момент.

Игрок Кофрие, что называется, с качествами. И все-таки есть очевидные опасения, которые могут стать для бельгийца фатальными. Пока почти в каждом матче у него получались серьезные ошибки: с «Химками» — фол перед штрафной, который превратился в гол Глушакова со стандарта, с ЦСКА — гол Заболотного, который оказался возможен после проигранного Кофрие верхового единоборства Марио Фернандесу, плюс голевой момент после того, как бельгиец был обыгран один в один Ильзатом Ахметовым, с «Наполи» — глупейшее удаление в борьбе с Осимхеном, и, наконец, момент из матча с «Ахматом», где Максимилиано не рассчитал полет мяча и упустил оппонента, который оказался в спартаковской штрафной. Правда, здесь для «Спартака» все обошлось без гола.

Кофрие прямо сейчас очень похож на Кайо из «Краснодара»: нравится акционеру, обладает рядом хороших футбольных качеств, но из-за нескольких ограничений предрасположен к постоянным ошибкам. Только вот ошибки Кофрие в тройке обороны есть кому страховать, а любая оплошность Кайо практически неисправима.

Другими словами, Кофрие может 89 минут играть на элитном уровне (закрыть Эджуке, совершить кучу отборов или отдать 100% точных передач), но за 60 секунд все это помножить на ноль.

Конечно, дистанция для полной оценки Кофрие еще коротковата, но предрасположенность к внезапным сбоям у него точно есть. Примерно как у продукта отечественного автопрома.

Впрочем, даже в таком случае опытный автолюбитель может довести автомобиль до вменяемого состояния. При одном условии — наличия времени.

Интересно, у Руя Витории оно есть?