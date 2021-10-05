Железнодорожники в поисках нового тренера.

Марко Николич все-таки ушел из «Локомотива». О том, что сербский специалист покинет свой пост, говорилось последние пару дней. Теперь об этом сообщили официально.

Пришел вместо Семина, но полюбился трибунам «Черкизово»

Марко возглавил «Локомотив» летом 2020 года. Приходил он в клуб, когда там была не самая дружелюбная атмосфера — фанаты «Локо» выступали против ухода Юрия Павловича Семина и руководителей клуба.

Болельщики дождались ухода Василия Кикнадзе, а Николич как-то незаметно, но стал своим. При нем команда показывала хорошую игру, особенно весной 2021-го. Тогда железнодорожники одержали 11 побед подряд во всех турнирах и в какой-то момент даже боролись за золото.

Под руководством Николича «Локомотив» взял бронзовые медали чемпионата и выиграл Кубок России. В период его работы раскрылись Даниил Куликов, Максим Мухин, Станислав Магкеев и Рифат Жемалетдинов.

Почему Николич ушел из «Локомотива»

Слухи о возможном уходе Николича наверняка удивили болельщиков «Локо». Да, результаты стали хуже в последний месяц, но ведь перед глазами пример «Спартака», где Руй Витория не был уволен, хотя старт сезона у красно-белых выдался куда более неудачным.

Заместитель главного редактора «СЭ» Максим Алланазаров в своем Telegram-канале написал свою версию ухода тренера.

«Под Николичем лежала бомба замедленного действия. Помните, «Локо» взял на работу мексиканского врача? Так вот: в последние месяцы в команде творилась полная неразбериха, игроки тренировалась двумя группами, Николич не имел права определять, готов ли тот или иной футболист к матчу. Мексиканский врач мог сам решать, кто выйдет на поле, а кто нет. Тренер получал список доступных для игр футболистов от мексиканского специалиста и никак не мог влиять на его решения, что вызывало справедливое недовольство Николича», — написал Алланазаров.

Реакция на уход Николича

Увольнение Марко Николича прокомментировал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

— Я не удивлен, что это произошло сейчас, — признался он в беседе с корреспондентом «СЭ» Виталием Айрапетовым. — Мы же с вами недавно на эту тему говорили... Все логично. Посмотрите, что происходит в клубе: пришли люди, которые поставили перед собой цель создать коммерческий клуб, для бизнеса. Им нужно прежде всего заработать хорошие деньги. Для этого они привозят сюда молодых игроков, постараются их «засветить», а затем продать. Вот и все дела. Тот же Бека-Бека тут точно ненадолго. Эти менеджеры в принципе ничем не рискуют. Если у них не получится, скажут — бывает... Расходы понесет РЖД. Николич же не вписывался в их концепцию, взбрыкнул.

Мое отношение к этому тренеру? Он пришел в непростое время, после Семина. Болельщики его не воспринимали. Я сам его частенько поначалу критиковал. Но он выдержал это давление, упорно поработал и дал результат. На основе семинского «Локомотива» он сделал неплохую команду, добротную. Мы же видели и очень хорошие матчи. А теперь Николич был не готов выпускать «разобранного» Анджорина, которого ему навязывали. Вот и возникли разногласия. Ему в итоге указали на дверь. Теперь «Локо» возьмет «карманного» тренера, который будет выполнять все требования руководства. А Николич им не нужен.

Но это только первая часть действа. Дальше решат по стадиону: его признают устаревшим, застроят эту территорию. 27 гектаров — очень вкусный участок, с коммуникациями, с метро. «Локомотив» переедет в Лужники. В общем, «Локомотива» в прежнем виде мы уже со следующего сезона не увидим. Но как воспримут эту историю болельщики? Как менеджмент будет с ними разговаривать?

Кто будет тренировать «Локо» вместо Николича

Исполнять обязанности главного тренера пока будет Дмитрий Лоськов. Он является легендой «Локо», лучшим бомбардиром в истории клуба и рекордсменом по количеству проведенных матчей. Лоськов трудится в «Локомотиве» с 2016 года и успел поработать в двух тренерских штабах — сначала у Юрия Семина, а затем и у Марко Николича.

В «Локомотиве», по данным «СЭ», точно не будет Доменико Тедеско, которого сватали СМИ. Второй называемый кандидат — Роберт Клаус. Он работает в «Нюрнберге», представляющем вторую бундеслигу. Однако сам Клаус успел опровергнуть слухи о своем возможном приходе в «Локомотив». «Впервые об этом слышу», — сказал Роберт немецкому изданию Nordbayern.