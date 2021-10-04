«Локомотив» увольняет Николича. Все детали отставки тренера

Рангник хочет заменить серба немецким тренером.

Марко Николич покидает «Локомотив». По данным «СЭ», в понедельник прошла 15-минутная встреча главного тренера красно-зеленых с высокими руководителями, по итогам которой серб уйдет из клуба.

Николич получит неустойку 3 миллиона евро

Сегодня утром Николич прибыл в офис РЖД, где с ним договорились о разрыве контракта с компенсацией. Ожидается, что сумма неустойки составит около 3 миллионов евро.

Она была прописана в новом соглашении тренера, которое он подписал по завершении прошлого сезона. Контракт был рассчитан на три года, но Николич не проработал и полугода после его подписания.

При этом до сих пор официальных сообщений об уходе Николича на ресурсах клуба не опубликовано.

Николич в последние месяцы работал в непростых условиях. Как рассказал заместитель главного редактора «СЭ» Максим Алланазаров, с тренером не согласовывали новичков, а медицинский штаб определял, кто может тренироваться, а кто будет пропускать занятия.

«Никто из новичков «Локо» с тренером, конечно, не согласовывался. Николич и его штаб часто узнавали все из новостей и видели новичков непосредственно на тренировках. Безусловно, клуб должен сам решать кадровые вопросы, но хотя бы минимальные консультации с тренером должны быть. Работать в таких условиях становилось все сложнее.



Большая часть игроков «Локо» находится в отличных отношениях с Николичем. Думаю, его уход скажется на кадровой составляющей в будущем. Я точно знаю, что часть игроков могла покинуть «Локо» этим летом, но из-за хороших отношений с Марко их удалось уговорить остаться», — информация Алланазарова.

На прошлой неделе «Локомотив» проиграл «Ростову» (1:2) в чемпионате и «Лацио» (0:2) в группе Лиги Европы, серия железнодорожников без побед достигла пяти матчей. Как отметил инсайдер Нобель Арустамян, отставку Николича спортивный департамент «Локомотива» во главе с руководителем по спорту и развитию клуба Ральфом Рангником обсуждал уже несколько недель, поэтому вряд ли причина увольнения серба — последние плохие результаты.

Кто заменит Николича? Два немецких тренера, которых знает Рангник

Ожидаемо, что заменить Николича «Локомотив» хочет немецким тренером. Главный кандидат на освободившийся пост тренера «Локомотива» — Роберт Клаус, возглавляющий «Нюрнберг». По данным «Чемпионата», это кандидатура Рангника, который знает его по совместной работе в «РБ Лейпциг». 35-летний немецкий тренер в этом сезоне с «Нюрнбергом» выступает во второй бундеслиге и идет на пятом месте в таблице.

В числе кандидатов и другой немецкий специалист — Маттиас Яссле из системы «Штутгарта», который работает в «Зальцбурге». Ранее он трудился в «Лейпциге» — в команде U-17 ассистентом главного тренера. Судя по всему, это тоже кандидат от Рангника, который изучает знакомые ему варианты по совместной работе в системе «Ред Булл».

Также сообщалось и об интересе руководителей «Локо» к Доменико Тедеско. Технический директор клуба Томас Цорн хорошо его знает по совместной работе в «Спартаке», но, по данным «СЭ», такой вариант невозможен. По семейным причинам Тедеско не готов возвращаться в Россию.

Что говорят об увольнении Николича?

В медиа жестко высказываются по теме изменений в «Локомотиве» и о таком решении клуба. С Николичем команда занимала второе и третье места по итогам сезонов-2019/20 и -2020/21 и выиграла Кубок России, сейчас идет на четвертом месте в турнирной таблице. Его работу точно нельзя назвать плохой.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что клуб разрушают: «Я не согласна! Николич хорошо начал. Проиграл один матч, и что? Логика увольнения проста: все замешано на собственных интересах. Вы посмотрите! Кого они купли? Бека-Бека, Тикнизян... Разрушают «Локомотив».

Экс-игрок «Локо» Динияр Билялетдинов тоже считает, что увольняют Николича поспешно.

«Сейчас в «Локомотиве» действует немецкая контора во главе с Рангником, они выстраивают стратегию клуба, проект развития. Скорее всего, усмотрели, что Николич идет вразрез с их планом, и если это так, то решение по нему будет принято. Но я не сторонник таких мер, для меня отставка Николича станет неожиданностью. Это поспешное решение, сейчас «Локомотиву» точно не стоит менять тренера. На его место, вероятно, придет иностранец».

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов считает, что клуб ждет судьба «Торпедо».

«Николич уйдет, а кто придет? Это ненормально. Я не поклонник Николича, я всегда переживал за другого тренера. Но в клубе происходят какие-то непонятные игры. Это похоже на слив клуба. Семин тоже результата не давал? Все дело в руководстве. Скоро будем вспоминать «Локомотив» как «Торпедо»! Какой хороший был клуб! Команду пытаются закопать. Не знаю, что там происходит».

В самом «Локомотиве» отставку пока не комментируют, несмотря на вал новостей от серьезных источников.

Следующий матч железнодорожники проведут против «Рубина» 16 октября в Казани. Вероятно, уже с новым главным тренером.