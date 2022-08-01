Федун уйдет из «Спартака» и продаст стадион «Лукойлу»? Красно-белых возглавит Хачатурянц? Все детали

Что известно о потенциальной смене власти красно-белых.

В понедельник сразу несколько изданий сообщили о том, что в «Спартаке» сменится власть: Леонид Федун покинет клуб, продаст стадион «Открытие Банк Арену», а руководящий пост в клубе займет Ашот Хачатурянц — бывший глава РПЛ.

«СЭ» собрал все подробности о возможных перестановках в клубе.

Федуна сменит Хачатурянц? Клуб все отрицает

Слухи об уходе Леонида Федуна ходят давно, а сегодня конкретику дал Telegram-канал Baza: по информации источника, руководящий пост после ухода владельца клуба займет экс-глава РПЛ и руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

В клубе эту информацию не подтверждают: «Нам о таких перестановках неизвестно. Еще вчера все называли другую фамилию, до этого говорили еще что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», — сказал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.

По данным «Чемпионата», на назначении Хачатурянца настаивает лично Вагит Алекперов, который был совладельцем «Спартака», а в апреле покинул пост президента «Лукойла» и вышел из совета директоров компании. В совете директоров «Спартака», в частности, значится сын Алекперова — Юсуф, который вошел в него в мае прошлого года.

Что касается Хачатурянца, то его считают основным кандидатом на случай, если Федун отойдет от управления «Спартаком». При этом ответа о том, возглавит ли он клуб, бывший глава лиги пока не дал. Но такой сценарий считают наиболее вероятным.

«Открытие Банк Арена». Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Открытие Банк Арена» может быть продана «Лукойлу»

На фоне новостей про уход Федуна из «Спартака» всплыла и тема стадиона красно-белых.

По данным «СЭ», в настоящее время проводится аудит арены по поводу ее возможной покупки структурами «Лукойла». Затем стороны формулируют свои запросы по цене. По нашим данным, сделка может и не состояться — вилка в желании высшего менеджмента «Спартака» и нефтяной компании способна оказаться критичной. Отметим, что «Лукойл» готов потратить на приобретение стадиона не более 6 миллиардов рублей, а акционер «Спартака» рассчитывает на выручку в 9-10 миллиардов.

Переход «Открытие Банк Арены» в стороннее владение призван в том числе помочь Леониду Федуну сохранить свои нынешние позиции в клубе. Во-первых, владелец получит дополнительные средства, во-вторых, избавится от расходов на содержание арены — это сумма около 300 миллионов рублей в год, при этом с внедрением системы Fan ID расходы могут увеличиться. Отсюда и возникает желание Федуна продать актив.

Леонид Федун. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вчера Федун поздравил игроков с победой в раздевалке. Накануне он сделал странное заявление

В воскресенье Федун посетил игру с «Оренбургом» (4:1) и после финального свистка зашел в раздевалку, чтобы поздравить футболистов. Об этом журналистам рассказал форвард красно-белых Александр Соболев.

«Леонид Федун поздравил с победой, и все. Нет ли ощущения, что он скоро уходит? У меня такого ощущения нет. В команде это не обсуждают», — заявил футболист.

А до игры Федун принял участие в открытии памятника легенде «Спартака» Игорю Нетто, который провел в клубе рекордные 18 сезонов. Сообщалось, что Федун лично контролировал изготовление скульптуры Нетто и еще пять лет назад обещал, что установит у стадиона памятник. Вчера он выступил с речью на презентации скульптуры.

«Мне посчастливилось застать Нетто в 1965 году. Я тогда не придавал значения футболистам, но потом понял, что это было сборище титанов. Вы все прекрасно знаете, что это за человек. Он был бессменный капитан «Спартака», душа команды. Наступает время отдавать долги. Это долг перед Нетто и болельщиками. Мы немного затянули, но на этом месте будет формироваться аллея икон «Спартака». Может быть, кто-то из ребят из академии лет через 50 впишет имя в историю. Хочу сказать спасибо всем, кто с нами», — сказал Федун.

Что подразумевалось под словами «время отдавать долги», владелец «Спартака» не уточнил. Но после церемонии в пресс-службе «Спартака» были более категоричны по поводу разговоров об уходе Федуна: «Все слухи мы опровергаем. На то они и слухи, так что тут добавить нечего. Леонид Арнольдович остается. Вы видели, кто памятник открывал. Если бы кто-то другой открывал памятник и говорил все эти слова, то ваши вопросы имели бы под собой основания», — отметил Зеленов.

Заявлений от самого Федуна, который в последнее время часто опровергал новости о своем уходе из клуба, до сих пор не последовало.