Покинет ли Федун «Спартак»? Баринов — в шорт-листе «Валенсии». Инсайды Тимура Гурцкая

Откровенный разговор с агентом.

За несколько дней до матча за Суперкубок, который 9 июля откроет новый сезон, «СЭ» пообщался с известным агентом Тимуром Гурцкая. Он выдал несколько мощных инсайдов и жестко высказался на самые острые темы, которые окружают РПЛ.

«Зениту» выкинуть 30 миллионов — как нам гамбургер купить »

— Через пять дней — «Зенит» — «Спартак». Все уверены, что команда Семака просто вынесет красно-белых.

— Вокруг этого матча настолько сильный негативный ажиотаж, что результат, какой бы он ни был, все равно будет вторичен. Если победит «Зенит», все скажут: сделали все для того, чтобы они выиграли. Если, не дай бог, выиграет «Спартак», это назовут случайностью, которая может случиться раз в сто лет. Просто было столько предматчевого негатива, что эту игру уже нелогично даже проводить.

— С учетом всех, кто уехал из РПЛ, «Зенит» и «Спартак» чуть ли не самые сильные команды по подбору футболистов.

— Похоже на то. Я смотрел вчера «Локомотив» — они производят достаточно резвое впечатление, но все покажет чемпионат. Все-таки у «Спартака» тоже очень много слабых мест — они до сих пор выходят без центрального защитника. У них вообще полтора центральных защитника — не по фамилиям, а по качеству. И края обороны слабые, поэтому я не говорил бы, что «Спартак» уж очень сильно укомплектован. Потому что ты знаешь, что главное в чемпионате России — не пропустить.

— «Зенит» все покупает и покупает.

— С сегодняшней ценой на нефть для «Зенита» выкинуть лишние 20-30 миллионов, мне кажется, это все равно что нам с тобой гамбургер купить.

Клаудиньо и Малком. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

— А какая цель у этого?

— Просто сделать приятно. Мы же все понимаем, что основная задача — побыстрее добавить на эмблему вторую звезду за десятое чемпионство. Руководство хочет оставить о себе память.

— Но у них и так не было конкурентов.

— Они хотят еще мощнее выглядеть.

— Для чего? Или они боятся, что уедут иностранцы?

— Был в компании агентов, которые привезли им бразильцев. Насколько знаю, они вообще никуда не собираются ехать.

— Даже Вендел?

— Имею в виду Клаудиньо, Малкома и Дугласа Сантоса. Была какая-то заминка по Барриосу, потому что у него были хорошие варианты, но, я так понимаю, он пока тренируется в Питере. Даже если уедет Барриос, для чемпионата России они все равно найдут игрока, который их усилит.

09.07.2022 | Зенит - Спартак

«Аталанта» прикидывается дурачками »

— До конца трансферного окна любой легионер может уехать из РПЛ. Есть ощущение, что агенты увезут даже тех, кто не хотел уезжать?

— Здесь вопрос в другом. Давай возьмем любого питерского игрока: там 2,5-3 миллиона евро зарплата. В Европе надо платить 4,5-5 миллионов, даже если он будет бесплатным. Наверное, клубы оценивают их так, что они не стоят этих денег. Иначе бы они сделали подход и к Малкому, и к Клаудиньо. Наверное, они считают, что у них завышенная зарплата. С другой стороны, я больше всех кричу, что в России футболисты играют в два раза меньше матчей, чем сыграли бы в европейских чемпионатах, а платят здесь столько же или больше. Всего 30 матчей, из которых примерно в 10 нужно напрячься. Для чего им туда ехать?

— Амбиции.

— Малком свои амбиции уже не использовал.

— Клаудиньо?

— Он два года был на рынке, и он не дождался топ-предложения из ведущих команд. Поехать в маленькую команду ниже шестого места... Наверное, ему здесь комфортно, он кайфует.

— По сути, любой русский клуб до конца лета в зоне риска.

— Так и есть.

— Как в этих условиях жить?

— Невозможно, поэтому клубы очень аккуратно выбирают иностранцев. Пытаются брать какие-то бумаги, чтобы хоть как-то себя защитить. Сейчас же видишь, в чем проблема: если ты привезешь игрока после 1 июля, он должен будет играть в России (уехать он уже не сможет), потому что теперь любой клуб будет требовать [подписать] бумагу, чтобы футболист проявил лояльность и оставался в России. Но те, кто перешел до этой даты и не подписал такую бумагу, могут уйти.

— «Краснодар» купил Ботхейма зимой, но уже расторг с ним контракт. Они продолжают платить за этот трансфер?

— Думаю, что да. Это вопиющая ситуация. Не знаю, как клубы будут справляться с этим. Видимо, договорились с клубом, что не будет части выплат.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

— «Аталанта» не платит «Локомотиву» по Миранчуку...

— В «Аталанте» прикидываются дурачками. Якобы нет возможности оплатить из Европы в Россию. Но это ложь. Платежи проходят. Если можно не платить, зачем это делать? Они тянут.

— Есть еще такие ситуации?

— Я не знаю, что случилось с Кухтой. Неясно, как он приостановил свой контракт. Например, есть еще история с Гусом Тилем. «Спартак» вынужден его отдать за три миллиона. Все игроки, у которых год контракта, считай, свободные агенты.

«Если затянется дисквалификация российских клубов, то история Федуна в «Спартаке» закончится»

— Леонид Федун уходит из «Спартака»? Происходящее в клубе не создает предпосылок для этого?

— Пока об этом говорят только журналисты.

— Но он же сказал после финала БЕТСИТИ Кубка России, что закольцевал историю?

— И что? Он тут же проводит собрание, где он главное лицо. Тут же назначает тренера. Оставляет Каттани. А спортивный директор проводит трансферную политику.

— Но ведь Федун покинул «Лукойл».

— Может, у них была договоренность — уйдет, когда достигнет пенсионного возраста.

— Алекперову пенсионный возраст не мешал работать?

— Он хозяин компании, не может просто так уйти. Эти люди — небожители. Наверняка в этих действиях есть какой-то подтекст. Может, Федун не хочет под санкции попадать. Надо ему вопрос задать. Как пенсионер, он может уже и мемуары писать.

Леонид Федун. Александр Федоров, Фото "СЭ"

— Мне кажется, что Федун покинет «Спартак» в течение года. Процесс будет происходить поэтапно.

— Может быть.

— А предпосылки есть?

— Если затянется дисквалификация российских клубов, думаю, что да. Тогда история Федуна в «Спартаке» закончится.

— «Спартак» не особо активен на трансферном рынке. Почему?

— По этой же причине: боятся тратить деньги. Всегда была российская переплата. Но сейчас она удвоилась. В Россию поедет либо обреченный игрок, либо ты должен платить ему бешеные деньги. Хорошего игрока в Россию не привезешь.

— В такой ситуации многие легионеры? Ищут команду в Европе, не находят — остаются. Например, Крыховяк...

— У Крыховяка история другая. Ему зарплату в три миллиона нигде платить не будут. Его могут взять только Саудовская Аравия или Катар перед чемпионатом мира. Наверное, он не нашел ничего похожего. Вернулся в «Краснодар».

— Если Крыховяк останется, то не поедет на чемпионат мира.

— Значит, он оценил эту поездку в шесть миллионов. Там он ничего не заработает. Они из группы не выйдут, и он поедет домой. А так у него будет шесть миллионов.

«Баринов — в шорт-листе Гаттузо»

— Куда перейдет Баринов: «Динамо», «Зенит», Турция, «Валенсия»?

— Точно знаю, что он есть в шорт-листе Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал. Но, честно говоря, не представляю, чтобы сегодня российский игрок поехал в Испанию.

— Но вот Крицюк едет же в Португалию.

— Не тот масштаб игрока и клуба.

— Не выгоняют же Головина, Миранчука.

— Потому что, в отличие от российских клубов, иностранцы считают деньги. Они, возможно, с удовольствием бы выгнали, но только надо будет заплатить.

— Даже Кокорина не могут выгнать.

— Даже мечтая выгнать Кокорина, они не готовы идти на это, чтобы выплатить всю зарплату и сказать ему до свидания.

— А Гаттузо правда знает Баринова?

— Конечно, Рино приезжал в Москву. И у нас были мечты, чтобы он зашел главным тренером в российский клуб. Он очень хорошо знает чемпионат России, естественно, хорошо знает Диму. Даже несколько раз вживую смотрел «Локомотив». Просто на сегодняшний день плохо представляю приезд российского игрока в Испанию.

Дмитрий Баринов. Александр Федоров, Фото "СЭ"

— Турция сейчас сильнее, чем РПЛ?

— На данный момент — да. Но мы же надеемся, что это когда-то закончится.

— Если рассматривать только российский рынок для Баринова — «Локомотив», «Динамо», «Зенит». Что более вероятно?

— Он опытный парень. Если его фамилия появилась на трансферном рынке, значит, его что-то не устраивает в «Локомотиве».

— Но это не он себя выставил на трансфер.

— Пока мы не слышим от руководства «Локомотива», что они готовы его продать.

— Кажется, что они очень хотят продать.

— У них очень красивая логика. Такое красивое кино, когда они говорят: «Мы сделаем так, как хочет игрок. Пойдем навстречу заслуженному футболисту, капитану команды, который приводил к чемпионству». Но на самом деле ты же понимаешь, что тогда нужно отпустить его, и бесплатно. Они же за него еще просят какие-то большие деньги.

— Насколько мне известно, это 6-8 миллионов.

— Это нормальные деньги за Баринова?

— В нынешних реалиях...

— В нынешних реалиях все дорого, потому что нет еврокубков.

— «Локомотиву» нужно было кого-то продать, чтобы показать, что все работает?

— Наверное.

— Исходя из того, что сейчас происходит, вы поверили в реализацию стратегии?

— Нет, конечно.

— Все в «Локо» говорят, что она актуальна.

— Она сейчас особенно актуальна, когда они не могут участвовать в Лиге чемпионов ежегодно. По составу я не вижу, что они на следующий год будут в тройке. Если чисто фантастически представить, что, допустим, проходит в сентябре-октябре сессия УЕФА и Россию возвращают... И, грубо говоря, в сезоне-2022/23 эти места будут еврокубковыми. Но я не верю, что «Локомотив» хоть каким-то образом за них зацепится, учитывая, что мы еще потеряем рейтинговые очки за год.

Хотя если «Спартак» каким-то образом лишится одного-двух иностранцев, не найдет замену Жиго, а «Динамо» потеряет какое-то количество игроков, то возможно. На сегодня вторая команда — «Краснодар». По составу и по сыгранности.

«Каждый новый тренер «Спартака» понимает: надо начать так, чтобы его не уволили в первые две недели»

—А «Крылья Советов»?

—"Крылья" опять будут доходить до какого-то уровня: 5-7-е место — и снова пойдут продажи. Команда на это зациклена. В принципе, с этим справляется. Не уверен, что у них есть задача любой ценой попадать в пятерку.

— «Спартак» бодро играет на сборах.

— Это не первый год так. Уже классика.

— В сезоне будет как всегда?

— Каждый новый тренер «Спартака» читает брошюру о своих предшественниках и понимает, что ему надо начать так, чтобы его не уволили в первые две недели. Посмотрим, как пройдут первые пять туров чемпионата, Суперкубок. Тогда будет хоть что-то понятно.

— Мне кажется, что Абаскаль — идеальный претендент на то, чтобы выиграть Суперкубок.

— Думаешь?

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

— У «Спартака» в последнее время титулы берут тренеры, которые до этого никогда их не брали.

— Может быть, не знаю. Пока я посмотрел вчерашний матч с «Енисеем»: весело, бодро, но ошибок много.

— Меня удивляет, насколько мотивирован Промес.

—Да. Видишь, у него все началось с полуфинала Кубка, когда они как раз играли с «Енисеем», — и финал он провел здорово. Не знаю, может, открытие ресторана в Москве его вдохновило.

— Были уже там?

— Нет. Даже не знаю, где находится. Скинь мне потом адрес.

«Федотов станет первым тренером, который приостановит контракт и уедет в тундру отдыхать»

— ЦСКА переманил самого желанного тренера на рынке, а теперь теряет игроков.

— Я был на матче ЦСКА — «Зенит». Пока опустим, что осталось жуткое впечатление... Но если у них останется один Карраскаль из иностранцев, то им будет очень тяжело.

— А остальные могут уехать?

— Не знаю. У них Бистрович, не уведомив команду, уехал. Якобы лечиться в Хорватию. Не исключено, что и другие уедут. В ЦСКА, в отличие от «Зенита» и «Спартака», не астрономические зарплаты. Игроки легко найдут себе другие варианты. Если потеряли Эджуке, то кто тогда будет в нападении? Плохо пока.

— Почему они такие неактивные в покупках?

— Думаю, потрачены большие деньги. Когда тратятся такие большие спонсорские средства, а отдачи нет...

— Зимние приобретения были достаточно дешевые...

— Ну как? Карраскаль — 8 миллионов, Медина — 6 миллионов. Взяли в аренду Гбамена, который не подошел, привезли Языджи, которому платили зарплату, и он не подошел каким-то образом. Сколько они заплатили за Эджуке? 11 миллионов. Человек просто приостановил контракт, поехал куда-то играть. Вернется или нет, непонятно. Доставать сейчас мешок — ради чего? Не знаю.

— Мне кажется, Федотов приходил в ЦСКА с задачами; ему обещали усиление, что из «Сочи» кого-то заберут.

— Наверное. Я не знаю.

— Может, он психанет и скажет до свидания?

— Так имеет право сделать любой человек в данной ситуации. Это будет первый прецедент, когда россиянин приостановит контракт, ха-ха! Скажет, что поехал отдыхать: в горы или в тундру, тайгу.

«Допускаю возвращение Николича в Россию»

— «Динамо» подписало иностранного тренера.

— Я про него, к сожалению, не очень много знаю. Помню чуть-чуть как игрока «Челси». Был злой собакой-опорником. Наверняка и тренерская манера у него такая же.

— Злой опорник «Динамо» тоже нужен.

— И злой тренер нужен. Мне кажется, Шварц в последние полгода стал для них другом, он немного потерял влияние в тяжелые минуты: не мог мобилизовать игроков в трудных ситуациях и поплыл вместе с ними. Поэтому они концовку смазали. Может, как раз злой серб, который может правильно объяснить и понимает наш менталитет, — то, что нужно.

— Говорили, что у Николича есть предложения от «Динамо» и ЦСКА. Почему Марко не в России?

— Это сложный момент. Думаю, что сыграло два фактора: нет гарантии приезда сильных игроков и еврокубков. Это на него повлияло.

— Почему он не уехал в Европу?

— Я всегда говорил, что он тренер с амбициями. У него есть хорошие предложения из Азии, куда он ехать пока не готов. За деньгами не едет. Не думаю, что он будет ждать сколько угодно. Знаю, что, открыв двери, его ждал «Партизан». Это еврокубки. Но я не могу залезть к нему в голову.

Марко Николич. Александр Федоров, Фото "СЭ"

— Можете допустить, что если он не найдет до зимы команду, то вернется в Россию?

— Могу допустить. Если он разочаруется в том, что не нашел команду в Европе из топ-5.

— Вы сказали, что вторая команда сейчас — «Краснодар». Почему не «Динамо»?

— У них самый сыгранный блок игроков. Но есть одна слабая позиция: в отличие от Спартака, где 1,5 защитника, у них 0,75 защитника. Сергей Николаевич влюблен в Кайо, но я считаю, что он неидеальный защитник. У них есть топ-вратарь и готовый блок в середине поля. Кто может быть сильнее, чем Черников — Сперцян — Крыховяк? Даже если Крыховяк не останется, будет Кривцов. Если Сперцян повторит прошлый год, это будет готовый игрок. Думаю, что «Краснодару» будет не больно купить еще одного игрока из Европы.

— Топ-3 команд до начала чемпионата?

— «Зенит», «Краснодар». За третье место могут поспорить «Динамо» и «Локомотив». Я бы еще не сбрасывал «Ахмат» со счетов. «Ростов» тоже не надо сбрасывать. Если они сохранят Глебова и Осипенко, задача попасть в тройку наверняка будет стоять.

— Они просят за Осипенко 10 миллионов — это как?

— В «Ростове» четко понимают продажи: если не Осипенко, то кто? Да, это оверпрайс, завышено раза в полтора. Но в этом году разыгрываются 600 миллионов. Хорошие команды будут бороться за деньги. Если кто-то хочет их ослабить, они должны заплатить несуразные деньги. Говоря 10, они его не продают. Если у кого-то появились амбиции купить Осипенко, они должны заплатить.

— Что будет с «Сочи» без Федотова?

— «Сочи» не зависит от Федотова. Они зависят от Юсупова и Нобоа. Если кого-то из них не будет, не будет и «Сочи». У них нет игровой модели, а есть игроки, которые ведут игру. Цаллагова тоже не надо сбрасывать со счетов.

«Галицкий не продаст своих футболистов в Россию»

— Почему так много русских футболистов продолжают оставаться свободными агентами? Дзюба, Оздоев, Газинский, Черышев...

— Наши игроки не могут играть в топ-5 лиг [Европы]. Поэтому они никому не нужны, а их зарплаты не могут платить в маленьких чемпионатах. Поэтому такое происходит. Если бы сейчас Дзюба поехал в Турцию на зарплату 600 или 800 тысяч евро, он бы нашел себе команду в один день, но он же хочет 2,5 миллиона получать. Соответственно, он себе сразу оставляет список только из двух-трех команд чемпионата. Кто там может такие деньги платить?

— Меня удивляет, что они в России вообще не востребованы. Кто хочет Дзюбу, кто хочет Оздоева?

— Им тяжело после «Зенита», который боролся за чемпионство.

— А есть ли у них варианты вообще?

— Не знаю. Оздоев сам писал, что у него есть варианты на Ближнем Востоке. Зачем нам гадать... Наверное, нет [вариантов в России]. А как ты думаешь, сколько он хочет в России получать? Ну, миллиона полтора. А есть команда, которая готова платить полтора миллиона?

— Думаю, нет.

—Вот тебе и ответ.

— Только если у того же «Динамо» не получится с Бариновым.

— Я слышал, что Оздоев есть в шорт-листе «Динамо». Глебов, Оздоев и Баринов. Черников? Черников не может быть в шорт-листе «Динамо», потому что он не продается. В Россию не продается.

— Это жесткая позиция?

— Я тебе ответственно заявляю со слов хозяина команды, что на сегодняшний момент, на 3-4 июля, футболисты «Краснодара» в России (речь про внутренние трансферы. — Прим. «СЭ») не продаются.

— Даже за космические деньги?

— Вообще не продаются.

— Почему так?

— Потому что Сергей Николаевич в этом отношении прав. Он не донор и хочет бороться за чемпионство, он лидер. Купить — может. А как только начнет распродавать, то превратится в Самару. Он тогда не будет топ-клубом. Он хочет быть топ-клубом хотя бы в рамках России.

«Если «Рубин» не вернется в РПЛ, то Слуцкому можно заканчивать»

— На что можно смотреть в ФНЛ?

— Представь, 18 клубов. Четыре вылетают, четыре заходят. То есть 14-15 клубов будут в обойме все время за что-то бороться. Только 2-3 команды, которые лягут в середину... Им главное — не вылететь, лавировать. Думаю, это будет интересный турнир.

— Слуцкий вернется за сезон?

— Если они не вернутся после таких покупок, то Слуцкому можно заканчивать и читать лекции.

— Все говорят, что «Рубин» рушит рынок.

— Ты же видишь: они подписали за день шесть игроков. За месяц до старта сезона. Сейчас, правда, у них уходят игроки. Зуев ушел, Игнатьев. По качеству состава они до зимы должны решить вопрос с выходом.

Леонид Слуцкий. Федор Успенский, Фото "СЭ"

— Кто, кроме «Рубина», должен выходить?

— Пока не знаю. Надо ближе к турниру смотреть. Я пока не вижу, что делает «Арсенал» или «Уфа». Честно, я слышал, что «Балтика» — кандидат на выход. Но после матча «Спартак» — «Балтика» не знаю...

— Какие главные ожидания от сезона?

— Мое главное ожидание — во-первых, чтобы нас вернули обратно [в еврокубки]. Но это от нас мало зависит. А так я бы хотел, чтобы хотя бы на протяжении 15 туров кто-то оказывал сопротивление «Зениту».

— За сколько туров до финиша выиграет «Зенит»? За 7?

— Думаю, что за 5 туров точно. Когда кто-то говорит, что календарь подстроен под «Зенит»... Не надо смотреть последние три тура — они уже будут чемпионами. Наоборот, надо думать, что они могут эти очки кому-то раздать. А не о том, что эти очки им самим понадобятся.