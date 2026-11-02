Махачкалинское «Динамо» пропустило 13 мячей за пять последних матчей РПЛ

Махачкалинское «Динамо» пропустило 13 голов в пяти последних матчах чемпионата России. Это ровно половина всех мячей, которые команда пропустила за 13 туров сезона-2026/27.

На этом отрезке махачкалинцы набрали одно очко: одна ничья и четыре поражения. Разница мячей в пяти играх — 2:13. В заключительном из них команда уступила дома «Ростову» со счетом 0:3.

В первых восьми матчах чемпионата «Динамо» пропустило 13 мячей — столько же, сколько в последующих пяти. К 13-му туру общее число пропущенных голов выросло до 26 при 16 забитых.

После семи сыгранных матчей 13-го тура у махачкалинской команды осталось 13 очков. По количеству пропущенных голов она уступает в этом сезоне только «Родине», у которой 28.