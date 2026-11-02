«Зенит» не сыграл вничью ни разу за первые 12 матчей РПЛ

«Зенит» завершил первые 13 матчей чемпионата России сезона-2026/27 без единой ничьей. Петербуржцы одержали девять побед и потерпели три поражения.

По итогам первых 13 встреч «Зенит» набрал 30 очков, забил 30 мячей и пропустил 13. Ни одна из этих игр не закончилась с равным счетом.

На том же отрезке у остальных команд РПЛ была как минимум одна ничья. Ближе всех к петербуржцам по количеству побед находилось московское «Динамо»: девять побед после 13 встреч.