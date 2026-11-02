«Ахмат» объявил о назначении Ролана Гусева главным тренером команды

«Ахмат» объявил о назначении Ролана Гусева главным тренером команды.

49-летний российский специалист был представлен команде генеральным директором грозненского клуба Ахмедом Айдамировым в понедельник, 2 ноября, вечером на общем собрании.

Предыдущим местом работы Гусева было московское «Динамо». Под его руководством бело-голубые провели 24 матча: 12 побед, 5 ничьих и 7 поражений. В сезоне-2025/2026 команда дошла до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, уступив «Краснодару» лишь в серии пенальти. Сам специалист признавался лучшим тренером РПЛ по итогам марта 2026 года.

Ранее «Ахмат» объявил об уходе Станислава Черчесова. С ним команда потерпела три поражения в последних трех матчах РПЛ с общей разницей голов 2:6.

После 13 туров грозненцы с 11 очками занимают предпоследнее, 15-е место.

7 ноября «Ахмат» дома сыграет с «Родиной» в матче 14-го тура РПЛ.

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