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«Ахмат» объявил о назначении Ролана Гусева главным тренером команды

Алексей Михайлов
«Ахмат» объявил о назначении Ролана Гусева главным тренером команды.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ахмат» объявил о назначении Ролана Гусева главным тренером команды.

49-летний российский специалист был представлен команде генеральным директором грозненского клуба Ахмедом Айдамировым в понедельник, 2 ноября, вечером на общем собрании.

Предыдущим местом работы Гусева было московское «Динамо». Под его руководством бело-голубые провели 24 матча: 12 побед, 5 ничьих и 7 поражений. В сезоне-2025/2026 команда дошла до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, уступив «Краснодару» лишь в серии пенальти. Сам специалист признавался лучшим тренером РПЛ по итогам марта 2026 года.

Ранее «Ахмат» объявил об уходе Станислава Черчесова. С ним команда потерпела три поражения в последних трех матчах РПЛ с общей разницей голов 2:6.

После 13 туров грозненцы с 11 очками занимают предпоследнее, 15-е место.

7 ноября «Ахмат» дома сыграет с «Родиной» в матче 14-го тура РПЛ.

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Источник: официальный сайт ФК «Ахмат»
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Ролан Гусев
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РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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