«Рубин» забил только два гола в пяти последних матчах РПЛ

Казанский «Рубин» забил два мяча в пяти последних матчах чемпионата России сезона-2026/27. За этот период команда пропустила восемь голов.

В пяти встречах казанцы одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. Таким образом, «Рубин» набрал четыре очка из 15 возможных.

В 13-м туре команда победила дома «Факел» со счетом 1:0. Этот результат позволил казанцам прервать серию неудач, но не изменил общей картины результативности на пятиматчевом отрезке.

После 13 игр у «Рубина» 13 забитых мячей и 18 пропущенных. Всего казанский клуб набрал 15 очков: три победы, шесть ничьих и четыре поражения.