Нападающий «Крыльев Советов» Салтыков — о поражении от «Зенита»: «Пенальти, кстати, чистые, с ними спорить нельзя»

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков в разговоре с Metaratings.ru подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

— Если честно, могли сыграть лучше. Могли лучше прессинговать соперника, лучше атаковать, меньше терять мяч в простых ситуациях. Но получилось так, как получилось. Важно сделать выводы и готовиться к следующей игре.

— Не все любят, не все готовы обсуждать судейство, но можно только поразиться, как от тебя, такого миниатюрного футболиста, сегодня отлетали более габаритные ребята из «Зенита». Конкретный вопрос — что было в том эпизоде с Барриосом, когда тебе показали желтую карточку?

— Не знаю, но мне кажется, что я не попал даже особо ему по ноге. Максимум мог чуть-чуть вскользь задеть, но это точно не повод для показа желтой. Не понимаю вообще, почему Кукуляк показал мне ее.

— Обидно уступать так крупно при том, что «Зенит» не создал сегодня так много моментов с игры?

— Почему же не создал? Подходы у них были, два пенальти как-то же заработали в результате давления и атак. Пенальти, кстати, чистые, с ними спорить нельзя. У нас же, напротив, было недостаточно голевых моментов. Вроде бы убегали в атаки, были возможности создать что-то у чужих ворот, но конкретики ноль.

После 13 туров «Крылья Советов» с 15 очками идут девятыми в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 30 очками возглавляет чемпионат. Домашний матч самарской команды с «Оренбургом» состоится 8 ноября, начало — в 14.00 по московскому времени.

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