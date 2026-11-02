Нападающий «Крыльев Советов» Салтыков — о поражении от «Зенита»: «Пенальти, кстати, чистые, с ними спорить нельзя»
Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков в разговоре с Metaratings.ru подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).
— Если честно, могли сыграть лучше. Могли лучше прессинговать соперника, лучше атаковать, меньше терять мяч в простых ситуациях. Но получилось так, как получилось. Важно сделать выводы и готовиться к следующей игре.
— Не все любят, не все готовы обсуждать судейство, но можно только поразиться, как от тебя, такого миниатюрного футболиста, сегодня отлетали более габаритные ребята из «Зенита». Конкретный вопрос — что было в том эпизоде с Барриосом, когда тебе показали желтую карточку?
— Не знаю, но мне кажется, что я не попал даже особо ему по ноге. Максимум мог чуть-чуть вскользь задеть, но это точно не повод для показа желтой. Не понимаю вообще, почему Кукуляк показал мне ее.
— Обидно уступать так крупно при том, что «Зенит» не создал сегодня так много моментов с игры?
— Почему же не создал? Подходы у них были, два пенальти как-то же заработали в результате давления и атак. Пенальти, кстати, чистые, с ними спорить нельзя. У нас же, напротив, было недостаточно голевых моментов. Вроде бы убегали в атаки, были возможности создать что-то у чужих ворот, но конкретики ноль.
После 13 туров «Крылья Советов» с 15 очками идут девятыми в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 30 очками возглавляет чемпионат. Домашний матч самарской команды с «Оренбургом» состоится 8 ноября, начало — в 14.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1