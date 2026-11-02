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Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков: комментарий после матча 13 тура РПЛ против «Зенита», были ли пенальти

Нападающий «Крыльев Советов» Салтыков — о поражении от «Зенита»: «Пенальти, кстати, чистые, с ними спорить нельзя»

Алексей Михайлов

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков в разговоре с Metaratings.ru подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

— Если честно, могли сыграть лучше. Могли лучше прессинговать соперника, лучше атаковать, меньше терять мяч в простых ситуациях. Но получилось так, как получилось. Важно сделать выводы и готовиться к следующей игре.

— Не все любят, не все готовы обсуждать судейство, но можно только поразиться, как от тебя, такого миниатюрного футболиста, сегодня отлетали более габаритные ребята из «Зенита». Конкретный вопрос — что было в том эпизоде с Барриосом, когда тебе показали желтую карточку?

— Не знаю, но мне кажется, что я не попал даже особо ему по ноге. Максимум мог чуть-чуть вскользь задеть, но это точно не повод для показа желтой. Не понимаю вообще, почему Кукуляк показал мне ее.

— Обидно уступать так крупно при том, что «Зенит» не создал сегодня так много моментов с игры?

— Почему же не создал? Подходы у них были, два пенальти как-то же заработали в результате давления и атак. Пенальти, кстати, чистые, с ними спорить нельзя. У нас же, напротив, было недостаточно голевых моментов. Вроде бы убегали в атаки, были возможности создать что-то у чужих ворот, но конкретики ноль.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев.Соболева разозлил незабитый пенальти — и он оформил дубль. «Зенит» без труда смял «Крылья»

После 13 туров «Крылья Советов» с 15 очками идут девятыми в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 30 очками возглавляет чемпионат. Домашний матч самарской команды с «Оренбургом» состоится 8 ноября, начало — в 14.00 по московскому времени.

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Источник: Metaratings
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ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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