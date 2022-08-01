Домашний эшафот «Зенита», две крупные победы «Спартака» подряд впервые за 11 лет. И голы, голы, голы!

Обозреватель «СЭ» — о третьем туре и в целом о старте чемпионата РПЛ.

Карнавал

В первых трех турах чемпионата России больше голов, чем летом 2022 года, не забивалось никогда. Прежний рекорд был побит уже первым мячом в матче «Спартак» — «Оренбург», когда до конца тура еще оставалось изрядно, а всего сетки ворот за эти три недели колыхались 82 раза.

А голы, голы-то какие! Далеко не «ковыряшки», как любили выражаться герои нашего футбольного прошлого. Про «ножницы» Константина Марадишвили на исходе матча второго тура «Локомотив» — «Ростов» уже сказано-пересказано, а разве второй мяч нижегородца Тимура Сулейманова в ворота не кого-нибудь, а Игоря Акинфеева не заслуживает вашего «Ах!»? Или рассчитанный до миллиметра, бильярдный удар в лузу Федора Смолова, когда счет в Воронеже стал 0:2? Или удар в «девятку» ворот «Ахмата» в касание от Кристиана Нобоа?

3,42 мяча за игру — при прошлогоднем показателе за весь сезон 2,66. «Зенит» со «Спартаком» — по девять голов (для красно-белых это второй показатель в российской истории — больше, 11, было только в 1995-м). «Динамо» — восемь. ЦСКА — семь. «Краснодар» и два новичка РПЛ (!), «Оренбург» и «Факел», по шесть. Семь команд в трех стартовых турах забили по два и более мяча за игру, а петербуржцы и красно-белые — вообще по три. 2:4, 1:4, 4:0, 3:3, 5:0, 4:1, четыре раза по 3:0, трижды по 2:2. Все эти результаты — в первых 24 матчах чемпионата. Это что вообще за карнавал?!

Букмекерская компания БЕТСИТИ уже оценила вероятность продолжения голевой феерии в следующем туре РПЛ. Например, в матче «Ахмат» — «Зенит» сделать ставку на четыре гола и более можно с коэффициентом 2.80. Во встрече «Урала» со «Спартаком» ТБ 3.5 идет за 3.20, а в игре ЦСКА и «Факела» этот исход стоит с котировкой 3.00. Поставить на результативность команд премьер-лиги вы можете с приветственным бонусом до 10 000 рублей новым игрокам!

Пессимисты (а они, как известно, хорошо информированные оптимисты) тут же сделают кислую мину и заявят о резком падении уровня чемпионата из-за отъезда легионеров, что и облегчило командам процесс, выражаясь словами Вадима Евсеева, «забития голов». Мол, условный Сычевой два-три года назад и не заикнулся бы не только о хет-трике в премьер-лиге, но и об игре в ней. Собственно, он тогда и выступал в чемпионате Крыма.

Что ж, отметать эту версию не стал бы. Проверить ее правомерность нереально, поскольку истинный уровень клубов проявляется в еврокубках, которых у нас сейчас нет и неизвестно, когда вернутся. И, например, результативность «Факела» с «Оренбургом» можно трактовать с противоположными знаками. Кто-то романтичный усмотрит в этом свежий ветер: вот приходят в лигу храбрые новые команды — и доказывают, что поставленная у них атакующая игра актуальна не только для первого, но и для топ-дивизиона. И не надо перелопачивать состав, обесценивая предыдущую работу штаба, — нужно лишь точечно усилиться и играть в радость себе и болельщикам.

Арсен Захарян в матче против «Факела». ФК «Динамо»

Другие, из зануд, рассудят наоборот — раньше, мол, такие команды тоже были, но и «Сибирь» — 2010, и «Арсенал» — 2014/15 (тот, который тренировал Дмитрий Аленичев) при яркой игре и многочисленных голах в итоге так же искристо и вылетали. Потому что более сильные по составам и цельные команды не прощали им многочисленных ошибок сзади. А теперь вон и «Крылья» год назад возвращаются в РПЛ с атакующей игрой и местом в верхней половине таблицы, и теперь «Краснодар» с «Динамо» не могут обыграть «Факел»...

Ну, во-первых, мы пока не знаем, кто в итоге вылетит. Может, задора новичков хватит ненадолго. Но не хотелось бы. Потому что, каким бы ни был уровень чемпионата, который никаким прибором все равно не измеришь, — а атаку, смелость и несгибаемость хочется видеть всегда. И у всех. Хочется видеть то, что в субботу подвигло воронежцев с 0:2 против «Динамо» уйти на 3:3, а нижегородцев — с тех же 0:2 против ЦСКА на 2:2. А «Химки» против «Зенита», в первом туре быстро пропустившие, но затем гонявшие чемпиона так, что мало не покажется, разве не заслуживают похвалы?

Производство «автобусов» в РПЛ, по-моему, свернуто, и это здорово. Низким блоком, тупо на отбой теперь в мире вообще мало кто играет, и постепенно это переносится из ведущих футбольных стран в Россию. Вот не вижу сейчас отставания тренерской мысли у российских тренеров по сравнению с их европейскими коллегами! Раньше — была, сейчас — нет. Послушайте Владимира Федотова, Сергея Семака, Валерия Карпина, Андрея Талалаева, Игоря Осинькина и других — они же очень внимательно следят за всеми мировыми тенденциями, смотрят и читают все, что только возможно, чтобы себя прокачивать.

В прошлом сезоне до полуфинала Кубка России дошли «Енисей» и «Алания» — так Вадим Гаранин со Спартаком Гогниевым не стали изменять своим атакующе-агрессивным принципам в матчах с явными фаворитами — «Спартаком» и «Динамо». Они знали, что, скорее всего, их команды на поле «падут смертью храбрых» — но именно храбрых, а не трусливых! На ком тогда еще проверять и оттачивать свой футбол, если не на топ-клубах? И чего тогда стоит вся эта философия, если от нее бежишь?

И вот тот же Гаранин — уже в «Сочи». И выиграл два матча из первых трех. Наверняка там еще работает инерция Федотова, но только отчасти. Кстати, когда 3:0 в матче ЦСКА — «Сочи» трактуют как слабость нынешних «барсов», их матчи и в предыдущем, и в последующем турах говорят об обратном.

Еще одна удивительная фишка стартовавшего сезона — убийственный тандем по исполнению штрафных ударов родом из академии «Краснодара», а сейчас из «Ростова». Даниил Уткин подает — Николай Комличенко головой забивает. И так три тура подряд. Соперники, естественно, смотрят, пытаются что-то противопоставить — а ничего не получается. И это притом что пять предыдущих сезонов (!) ростовчане после розыгрышей штрафных не забивали вообще.

Такая вам, друзья, идея — почти всеобщее ослабление составов заставило тренеров работать более нестандартно и не полагаться на мастерство игроков, а неустанно что-то придумывать. Сезон только начался, но мы уже видим — что.

«Спартак» не испортил день открытия памятника Нетто

Родных самого титулованного капитана-победителя в истории сборной Игоря Нетто, просто болельщиков «Спартака» (настоящих, тех, кто помнит родство) и неравнодушных к его истории людей поздравляю с увековечением его памяти на стадионе красно-белых даже больше — и намного, — чем с отличной игрой против «Оренбурга». Память о голах «Оренбургу» живет, неделю, месяц, ну, для кого-то — год-два. А памятник будет стоять всегда.

Некоторые люди напоминают мне пост в Тelegram-канале с инсайдерской публикацией изваяния Нетто, стоявшего тогда еще в мастерской скульптора Филиппа Рукавишникова, и его жесткой критикой. Спрашивают, что же это я переобулся. На самом деле, как мне сказали информированные люди и как я вижу собственными глазами, он подправил уши, которые в предыдущей версии были словно крылья самолета. Недаром с момента того поста до открытия памятника прошло немало времени. То есть, выходит, тот шум возымел действие, ведь я и говорил тогда, что не ради скандала обо всем этом написал, а потому что еще есть возможность все поправить. Так и произошло. А других принципиальных претензий не было.

Эмоциональность того поста объяснялась и тем, что где-то меня накрутили, а к младшему Рукавишникову после памятника Федору Черенкову и его, скульптора, комментариев (футболисты, мол, все одинаковые, чего там вникать, биографию изучать) отношусь негативно. Потому что это был комментарий не художника, а халтурщика. Допускаю, что в тот момент был несколько предвзят. Главное, что теперь люди смогут идти на трибуну Игоря Нетто (бывшая трибуна С), смотреть на изваяние великому капитану и рассказывать о нем детям. Жаль только, что основной телевещатель чемпионата России, если мне не изменяет память, за 90 минут трансляции не уделил памятнику Нетто ни секунды. Ах, да, он же играл в чемпионате СССР, а это было в другой жизни...

Открытие памятника словно вдохнуло в «Спартак» желание сыграть по-спартаковски — даже для тех, кто понятия не имеет, что это такое. Он не мог утолить жажду гола с первой до последней секунды — недаром забил и на второй минуте, и на последней добавленной. Причем зрителям передавалось бешеное желание команды, чтобы это произошло и счет стал крупным. И когда Квинси Промес добил мяч после нереализованного им же пенальти, а потом начал кланяться трибунам, — эмоции там были такие, словно только что случился победный гол. Притом что просто 3:1 превратились в 4:1.

Бывают иногда дни, когда Квинси не удержать — помните «2+2» в Лиге чемпионов с «Севильей», когда красно-белые выиграли 5:1? Вот и здесь «2+2» — причем четыре очка он набрал впервые в РПЛ. Теперь Промес с 71 голом в чемпионате России занимает чистое второе место по голам в российской истории «Спартака» (до сих пор была дележка — по 69 — с Романом Павлюченко) после Егора Титова, у которого 86. И по «гол+пас» после «Оренбурга» у Квинси стало 100 очков. Прилагательное «легендарный» голландцу применительно к «Спартаку» уже обеспечено.

Понятно, что это «Оренбург», но сколько же у красно-белых было движения! А как команда использовала всю ширину поля — вспомните третий гол с диагональю Романа Зобнина на Даниила Хлусевича и последующим прострелом через всю штрафную и крученым ударом Квинси. Было очевидно, что Гильермо Абаскаль именно так расчерчивал атаки на тренировках, чтобы растянуть оренбургскую оборону, и это работало.

Эксперты не устают обсуждать «ромб» рыжего испанского тренера и его находку в виде Виктора Мозеса на его вершине, то есть не на фланге, а в центре. Все так, но ведь и Зобнин на левом углу этого ромба вдруг заиграл так, как уже не ждали, а с «Оренбургом» отличный матч выдал и Мартинс Перейра. Команда у Марцела Лички приятная, играющая (обратил бы серьезное внимание на костариканца Джимми Марина), но «Спартаку» от нежелания оппонента закрываться было только легче. Красно-белые легко могли забить и шесть, и семь.

Нельзя сказать, что все было идеально — например, Никита Чернов несколько раз достаточно грубо ошибся, и при другом уровне сопротивления эти оплошности могли бы красно-белым дорого обойтись. Но и они, и отсутствие капитана Георгия Джикии на исходе не отразились. А каким ликующим ревом публика встретила возвращение Павла Маслова! Может, он и станет основным защитником команды, когда наберет игровую форму?

Прооперированный Маслов, один из любимцев Доменико Тедеско, восстанавливался после травмы ахилла так долго, что не сыграл за «Спартак» ни при Руе Витории, ни при Паоло Ваноли. Двух главных тренеров пропустил! Редко такое встретишь. Но это — точно не его проблема.

Пока, само собой, никаких выводов. Слишком рано, да и сколько раз болельщики «Спартака» уже обманывались. Просто констатирую — в двух последних турах (Грозный не берем, но там была воля — отыгрались в меньшинстве) на команду приятно было смотреть.

Специально прошерстил статистику, чтобы узнать, когда в последний раз «Спартак» два раза подряд выигрывал в чемпионате страны с крупным счетом. И обнаружил, например, что в прошлом сезоне даже двух побед подряд в два мяча у красно-белых не было. А в три — с 23 и 29 октября 2011 года, когда «Спартак» Валерия Карпина сперва разбил 4:0 «Томь», а затем — 3:0 «Локомотив».

Десять с лишним лет назад! Заняла в том полуторалетнем сезоне команда второе место и вышла в Лигу чемпионов. Теперь второе место может быть, а вот Лиги чемпионов... Да и два разгрома подряд тоже ни о чем особо не говорят — в золотом сезоне-2016/17 разгром был всего один, и тот «Терека», когда титул был уже обеспечен.

Футболисты «Зенита». Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Страш ный дома шний «Зенит»

В лидерах с семью очками после трех туров трое — «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Но это лидерство номинальное — лишь на очко отстает «Сочи», на два — «Динамо» с «Ростовом», которые не проиграли еще ни разу. Да что там говорить — на расстоянии одной победы от трех вожаков стаи находятся «Химки», «Ахмат», «Краснодар» и «Крылья».

Тут симптоматичнее, что ни у кого нет стопроцентного показателя. Даже ЦСКА, после двух побед поведший в Нижнем — 2:0, позволил команде Михаила Галактионова сравнять счет, после чего мог и выиграть, и проиграть. Уверен, Федотов популярно объяснит футболистам, что это такое — задирать нос. И учитывая, что новички к красно-синим сейчас прибывают из-за границы каждый день, кто-то из задравших может и на лавочке надолго себя обнаружить.

Тем не менее встраивать дебютантов в состав и игру на ходу, даже если они и классные (в чем еще нужно убедиться), будет для тренера непростой задачей. В «Сочи», когда туда год назад перед самым закрытием трансферного окна приехал из Португалии Матео Кассьерра, Федотов справился с этим вызовом блестяще.

Вендел и Клаудиньо. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Как же хочется, чтобы мы увидели что-то наподобие чемпионата России-1996, когда, мало того что была переигровка за золото между «Спартаком» и «Аланией», первое и пятое места разделили всего шесть очков. И атаковали тогда, и забивали на загляденье. Вот только слишком уж велика сейчас разница в качестве стартового состава и длине скамейки между «Зенитом» и остальными.

И никто так не играет дома, как «Зенит». В двух последних сезонах у чемпиона на своем поле идентичные показатели — по 13 побед, одной ничьей (обе — 2:2 с «Ростовом») и поражению (от «Рубина» и «Сочи»). Если сложить все те матчи и два стартовых нынешних, то из 32 последних домашних встреч команда Сергея Семака выиграла 28, а разность мячей в них — 104-28. Только за этот период встречались счета 7:1, дважды 6:0, 6:1, 5:0, дважды 5:1, 4:0, 4:1.

Вот и в эти выходные мы увидели 5:0 у «Локомотива», люди которого все межсезонье на каждом углу заявляли о готовности бороться с «Зенитом» за золото. Сейчас у красно-зеленых — два очка, хотя два стартовых матча они проводили в Черкизове. В этом чемпионате они сыграли дома вничью уже столько же раз, сколько «Зенит» — за два с лишним года. Тут — две ничьи из двух, там — из тридцати двух. Когда кто-то из конкурентов сможет хотя бы приблизиться к «Зениту» по умению таким вот катком проходиться по соперникам у себя на поле — тогда, видимо, и можно будет говорить о конкуренции.

А конкретно от ЦСКА с Федотовым («Зенит» на «Газпром-Арене» в прошлом сезоне уже обыгравшим) жду ее, уже полноценную, в следующем сезоне, когда сильный тренер уже построит свою команду, и никто ему при этом не будет выносить мозг. Как говорил Остап Бендер, скоро только кошки родятся.