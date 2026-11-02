«Акрон» не выиграл ни одного из семи гостевых матчей РПЛ

«Акрон» не одержал ни одной победы в семи выездных матчах чемпионата России сезона-2026/27.

В гостях тольяттинцы пять раз сыграли вничью и дважды проиграли. Разница мячей на чужих полях составляет 8:10. При этом ничейный результат принес команде большинство выездных очков.

В 13-м туре «Акрон» уступил на выезде «Балтике» со счетом 1:2. Это поражение продлило гостевую серию без побед.

Всего по итогам 13 матчей у «Акрона» 12 очков, две победы, шесть ничьих и пять поражений. Команда забила 16 голов и пропустила 23. Из шести ничьих сезона пять пришлись именно на гостевые встречи.