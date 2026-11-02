Полузащитник ЦСКА Олейников набрал семь очков по системе «гол+пас» в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Олейников набрал семь результативных очков по системе «гол+пас» в чемпионате России сезона-2026/27.

В 13 матчах текущего чемпионата на счету футболиста три забитых мяча и четыре голевые передачи. Статистика учитывает выступления Олейникова за «Крылья Советов» и ЦСКА в течение сезона.

По результативным передачам Олейников делит второе место в РПЛ с полузащитником «Спартака» Маркиньосом — у обоих по четыре ассиста. Лидирует Педро из «Зенита», отдавший шесть голевых передач.

По системе «гол+пас» Олейников набрал столько же очков, сколько нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи, — по семь. Больше имеют Максим Глушенков и Александр Соболев из «Зенита», а также Иван Обляков из ЦСКА.