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Сергей Семак: комментарий главного тренера «Зенита» после победы над «Крыльями Советов» в 13 туре РПЛ 2 ноября 2026

Семак — о победе «Зенита» над «Крыльями»: «Удовлетворены результатом, за исключением небольших нюансиков»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Хороший интересный матч получился: много борьбы, единоборств, неплохие скорости. Хорошие мячи мы смогли забить. Конечно, удовлетворены результатом. Я думаю, против нынешних «Крыльев» ни одной команде не приходится легко. Это команда, которая в выездных матчах вообще не потерпела ни одного поражения, мы готовились к такому сложному матчу.

Все команды выходят с особым настроем на матчи против нас, но сегодня мы справились, показали хорошую игру, за исключением небольших нюансиков, где у нас что-то не получалось. Но в целом, хороший матч против хорошего соперника. И хорошая победа», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 13 туров «Зенит» набрал 30 очков и расположился на первом месте. У «Крыльев Советов» — 15 очков и девятое место.

В следующем туре «Зенит» 8 ноября дома сыграет с «Ростовом», а «Крылья Советов» в этот же день примут «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:3
Зенит
Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев.Соболева разозлил незабитый пенальти — и он оформил дубль. «Зенит» без труда смял «Крылья»

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Источник: официальный сайт ФК «Зенит»
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Сергей Семак
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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