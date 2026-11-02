Семак — о победе «Зенита» над «Крыльями»: «Удовлетворены результатом, за исключением небольших нюансиков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Хороший интересный матч получился: много борьбы, единоборств, неплохие скорости. Хорошие мячи мы смогли забить. Конечно, удовлетворены результатом. Я думаю, против нынешних «Крыльев» ни одной команде не приходится легко. Это команда, которая в выездных матчах вообще не потерпела ни одного поражения, мы готовились к такому сложному матчу.

Все команды выходят с особым настроем на матчи против нас, но сегодня мы справились, показали хорошую игру, за исключением небольших нюансиков, где у нас что-то не получалось. Но в целом, хороший матч против хорошего соперника. И хорошая победа», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 13 туров «Зенит» набрал 30 очков и расположился на первом месте. У «Крыльев Советов» — 15 очков и девятое место.

В следующем туре «Зенит» 8 ноября дома сыграет с «Ростовом», а «Крылья Советов» в этот же день примут «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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