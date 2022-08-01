В «Спартаке» отреагировали на новость о приходе в клуб Хачатурянца

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост Леонида Федуна в московском клубе.

«Нам о таких перестановках неизвестно. Еще вчера все называли другую фамилию, до этого говорили еще что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», — заявил Зеленов.

Ранее Baza сообщила, что владелец «Спартака» Леонид Федун покинет московский клуб. Вместо него руководить клубом будет бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц. Его назначение может произойти в ближайшее время.

Федун руководит «Спартаком» на протяжении 18 лет. После трех туров РПЛ команда идет на втором месте в турнирной таблице.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.