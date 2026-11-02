«Ростов» выиграл два подряд матча РПЛ с общим счетом 5:0

«Ростов» одержал две победы подряд в чемпионате России, не пропустив ни одного мяча. В двух встречах команда забила пять голов.

В 12-м туре ростовчане обыграли дома «Локомотив» со счетом 2:0. В следующем матче команда победила на выезде махачкалинское «Динамо» — 3:0.

До этой серии «Ростов» имел 11 забитых голов и 17 пропущенных в 11 матчах. После двух побед с общим счетом 5:0 количество забитых мячей выросло до 16, а пропущенных осталось прежним — 17. Всего за 13 туров команда одержала пять побед, три раза сыграла вничью и пять раз проиграла.

Победа в Махачкале принесла «Ростову» 18 очков. В обоих последних матчах команда сохранила ворота в неприкосновенности.