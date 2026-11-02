Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

«Ростов» выиграл два подряд матча РПЛ с общим счетом 5:0

Антон Роговский

«Ростов» одержал две победы подряд в чемпионате России, не пропустив ни одного мяча. В двух встречах команда забила пять голов.

В 12-м туре ростовчане обыграли дома «Локомотив» со счетом 2:0. В следующем матче команда победила на выезде махачкалинское «Динамо» — 3:0.

До этой серии «Ростов» имел 11 забитых голов и 17 пропущенных в 11 матчах. После двух побед с общим счетом 5:0 количество забитых мячей выросло до 16, а пропущенных осталось прежним — 17. Всего за 13 туров команда одержала пять побед, три раза сыграла вничью и пять раз проиграла.

Победа в Махачкале принесла «Ростову» 18 очков. В обоих последних матчах команда сохранила ворота в неприкосновенности.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Читайте также
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Yamaha отказалась ехать в Катар, гольфисты пропускают турниры. Война в Иране снова бьет по спорту
18-летняя японка выиграла Skate Canada с лучшим результатом сезона. Чем ответит Трусова?
Популярное видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Оренбург» сыграл вничью восемь раз в 13 матчах РПЛ

Семак — о победе «Зенита» над «Крыльями»: «Удовлетворены результатом, за исключением небольших нюансиков»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости