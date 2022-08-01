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Почему я не верю в уход Федуна из «Спартака». 5 вопросов, на которые до сих пор нет ответов

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ашот Хачатурянц.
Фото РФС
«Открытие Банк Арена».
Фото Global Look Press
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Реплика Максима Алланазарова.

Главная информационная бомба недели — потенциальная смена владельца красно-белых. Разговоры об уходе Леонида Федуна из «Спартака» ведутся много лет и активно возобновляются в последнее время, но еще ни разу не подтвердились. Сегодняшний поток — рекордный за все время: СМИ и Telegram-каналы не просто пишут об уходе Федуна и переходе клуба к «Лукойлу», но и называют тех, кто будет управлять «Спартаком»: от Ашота Хачатурянца до Сергея Прядкина и Томаса Цорна. Хотя еще неделю назад в этом списке фигурировал только Александр Матыцын.

Леонид Федун и&nbsp;Ашот Хачатурянц. Федун уйдет из «Спартака» и продаст стадион «Лукойлу»? Красно-белых возглавит Хачатурянц? Все детали

Я готов поверить в новую историю «Спартака» и «Лукойла», если найдутся ответы на эти простые вопросы:

1. Почему «Лукойл» не хотел забрать «Спартак» у Леонида Федуна в сытое и благополучное время? На протяжении долгих лет компания всячески скидывала с себя какую-либо заинтересованность в «Спартаке» и вообще им не занималась.

2. Зачем стадиону и клубу переходить на баланс «Лукойла» в тот момент, когда компания всеми силами пытается уйти из-под санкций?

3. На протяжении многих лет «Лукойл» давал какую-то мизерную часть денег на «Спартак», все средства вкладывал Леонид Федун. Почему сейчас «Лукойл» должен найти эти большие средства? Или есть надежда, что управлять будет не Федун, а платить — Федун? Так не работает.

Ашот Хачатурянц. Фото РФС
Ашот Хачатурянц.
РФС

4. Почему Ашот Хачатурянц должен стать президентом клуба? Он что, олигарх и готов вкладывать минимум 5 миллиардов личных денег? В прошлом даже самые близкие к Федуну люди — например Наиль Измайлов — были вице-президентами. Или Хачатурянц будет поставлен, чтобы бесконтрольно управлять чужими деньгами? Так тоже, увы, не работает. Он максимум генеральный директор. Никакого серьезного веса у него в клубе никогда не будет.

5. Есть ли за кулисами всей этой истории настоящий человек, который заинтересован зайти в «Спартак»? Когда мы о нем узнаем?

Уверен, даже если в «Спартаке» произойдут перестановки, о которых все пишут, то глобально ничего не поменяется. Все прекрасно помнят «передачу клуба в руки профессионалов», а еще болельщиков, шейхов и прочих футбольных деятелей. На бумаге руководить клубом будут Хачатурянц, Матыцын или кто-либо еще, а по факту все останется как есть — Федун никуда не денется.

«Открытие Банк Арена». Фото Global Look Press
«Открытие Банк Арена».
Фото Global Look Press

Не нужно надеяться на многое — потом будет больнее осознать реальность. Что касается выкупа стадиона у Федуна, то мелькание арены в тех или иных конфигурациях в делах антимонопольной службы — не более чем мелкая возня. Да, в нынешних условиях структура владения «Открытие Банк Арены» и территорией изменится, но, опять же, это будет только на бумаге. Или новый владелец стадиона готов за свой счет закончить социальное строительство района? Значит, ему отойдет вся инфраструктура Тушина?

Поверьте, в этом бизнесе Федун разбирается гораздо лучше, чем в управлении футбольным клубом. Такой актив гораздо рентабельнее, чем «Спартак».

Леонид Федун. Федун может уйти в тень. Но не из «Спартака»
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ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Леонид Федун
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Торпедо – Химки
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Федор Смолов

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 4
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П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

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И К Ж
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Урал

 2 1 0
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Краснодар

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