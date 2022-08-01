Почему я не верю в уход Федуна из «Спартака». 5 вопросов, на которые до сих пор нет ответов

Реплика Максима Алланазарова.

Главная информационная бомба недели — потенциальная смена владельца красно-белых. Разговоры об уходе Леонида Федуна из «Спартака» ведутся много лет и активно возобновляются в последнее время, но еще ни разу не подтвердились. Сегодняшний поток — рекордный за все время: СМИ и Telegram -каналы не просто пишут об уходе Федуна и переходе клуба к «Лукойлу», но и называют тех, кто будет управлять «Спартаком»: от Ашота Хачатурянца до Сергея Прядкина и Томаса Цорна. Хотя еще неделю назад в этом списке фигурировал только Александр Матыцын.

Я готов поверить в новую историю «Спартака» и «Лукойла», если найдутся ответы на эти простые вопросы:

1. Почему «Лукойл» не хотел забрать «Спартак» у Леонида Федуна в сытое и благополучное время? На протяжении долгих лет компания всячески скидывала с себя какую-либо заинтересованность в «Спартаке» и вообще им не занималась.

2. Зачем стадиону и клубу переходить на баланс « Лукойл а» в тот момент, когда компания всеми силами пытается уйти из-под санкций?

3. На протяжении многих лет «Лукойл» давал какую-то мизерную часть денег на «Спартак», все средства вкладывал Леонид Федун. Почему сейчас «Лукойл» должен найти эти большие средства? Или есть надежда, что управлять будет не Федун, а платить — Федун? Так не работает.

Ашот Хачатурянц. РФС

4. Почему Ашот Хачатурянц должен стать президентом клуба? Он что, олигарх и готов вкладывать минимум 5 миллиардов личных денег? В прошлом даже самые близкие к Федуну люди — например Наиль Измайлов — были вице-президентами. Или Хачатурянц будет поставлен, чтобы бесконтрольно управлять чужими деньгами? Так тоже, увы, не работает. Он максимум генеральный директор. Никакого серьезного веса у него в клубе никогда не будет.

5. Есть ли за кулисами всей этой истории настоящий человек, который заинтересован зайти в «Спартак»? Когда мы о нем узнаем?

Уверен, даже если в «Спартаке» произойдут перестановки, о которых все пишут, то глобально ничего не поменяется. Все прекрасно помнят «передачу клуба в руки профессионалов», а еще болельщиков, шейхов и прочих футбольных деятелей. На бумаге руководить клубом будут Хачатурянц, Матыцын или кто-либо еще, а по факту все останется как есть — Федун никуда не денется.

«Открытие Банк Арена». Фото Global Look Press

Не нужно надеяться на многое — потом будет больнее осознать реальность. Что касается выкупа стадиона у Федуна, то мелькание арены в тех или иных конфигурациях в делах антимонопольной службы — не более чем мелкая возня. Да, в нынешних условиях структура владения «Открытие Банк Арены» и территорией изменится, но, опять же, это будет только на бумаге. Или новый владелец стадиона готов за свой счет закончить социальное строительство района? Значит, ему отойдет вся инфраструктура Тушина?