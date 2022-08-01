Почему я не верю в уход Федуна из «Спартака». 5 вопросов, на которые до сих пор нет ответов
Главная информационная бомба недели — потенциальная смена владельца красно-белых. Разговоры об уходе Леонида Федуна из «Спартака» ведутся много лет и активно возобновляются в последнее время, но еще ни разу не подтвердились. Сегодняшний поток — рекордный за все время: СМИ и Telegram-каналы не просто пишут об уходе Федуна и переходе клуба к «Лукойлу», но и называют тех, кто будет управлять «Спартаком»: от Ашота Хачатурянца до Сергея Прядкина и Томаса Цорна. Хотя еще неделю назад в этом списке фигурировал только Александр Матыцын.
Я готов поверить в новую историю «Спартака» и «Лукойла», если найдутся ответы на эти простые вопросы:
1. Почему «Лукойл» не хотел забрать «Спартак» у Леонида Федуна в сытое и благополучное время? На протяжении долгих лет компания всячески скидывала с себя какую-либо заинтересованность в «Спартаке» и вообще им не занималась.
2. Зачем стадиону и клубу переходить на баланс «Лукойла» в тот момент, когда компания всеми силами пытается уйти из-под санкций?
3. На протяжении многих лет «Лукойл» давал какую-то мизерную часть денег на «Спартак», все средства вкладывал Леонид Федун. Почему сейчас «Лукойл» должен найти эти большие средства? Или есть надежда, что управлять будет не Федун, а платить — Федун? Так не работает.
4. Почему Ашот Хачатурянц должен стать президентом клуба? Он что, олигарх и готов вкладывать минимум 5 миллиардов личных денег? В прошлом даже самые близкие к Федуну люди — например Наиль Измайлов — были вице-президентами. Или Хачатурянц будет поставлен, чтобы бесконтрольно управлять чужими деньгами? Так тоже, увы, не работает. Он максимум генеральный директор. Никакого серьезного веса у него в клубе никогда не будет.
5. Есть ли за кулисами всей этой истории настоящий человек, который заинтересован зайти в «Спартак»? Когда мы о нем узнаем?
Уверен, даже если в «Спартаке» произойдут перестановки, о которых все пишут, то глобально ничего не поменяется. Все прекрасно помнят «передачу клуба в руки профессионалов», а еще болельщиков, шейхов и прочих футбольных деятелей. На бумаге руководить клубом будут Хачатурянц, Матыцын или кто-либо еще, а по факту все останется как есть — Федун никуда не денется.
Не нужно надеяться на многое — потом будет больнее осознать реальность. Что касается выкупа стадиона у Федуна, то мелькание арены в тех или иных конфигурациях в делах антимонопольной службы — не более чем мелкая возня. Да, в нынешних условиях структура владения «Открытие Банк Арены» и территорией изменится, но, опять же, это будет только на бумаге. Или новый владелец стадиона готов за свой счет закончить социальное строительство района? Значит, ему отойдет вся инфраструктура Тушина?
Поверьте, в этом бизнесе Федун разбирается гораздо лучше, чем в управлении футбольным клубом. Такой актив гораздо рентабельнее, чем «Спартак».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0