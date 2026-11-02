Гусев — игрокам «Ахмата»: «Нет времени ворошить прошлое. Мы должны в каждом матче выходить и побежать»

Новый главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев впервые обратился к игрокам грозненской команды на общем собрании после прихода в клуб.

2 ноября «Ахмат» объявил о назначении Гусева главным тренером.

«Я очень горд и счастлив находиться в футбольном клубе «Ахмат», и стать частью одной семьи. Спасибо руководству за сделанный выбор. У нас сейчас нет времени ворошить прошлое, думать, что было, почему это произошло. Сейчас мы все вместе должны сконцентрироваться. Мы должны в каждом матче выходить и побежать», — сказал Гусев в видео, опубликованном пресс-службой «Ахмата».

В штаб Гусева в «Ахмате» вошли старший тренер Роман Шаронов и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.

Ранее «Ахмат» объявил об уходе Станислава Черчесова. С ним команда потерпела три поражения в последних трех матчах РПЛ с общей разницей голов 2:6.

После 13 туров грозненцы с 11 очками занимают предпоследнее, 15-е место.

7 ноября «Ахмат» дома сыграет с «Родиной» в матче 14-го тура РПЛ.

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