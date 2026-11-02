Шаронов и Киильяборда вошли в тренерский штаб Гусева в «Ахмате»

Новый главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев на общекомандном собрании представил игрокам свой тренерский штаб, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

В штаб Гусева вошли старший тренер Роман Шаронов и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.

50-летний Шаронов имеет лицензию Pro. С января по май 2026 года Шаронов был ассистентом Гусева в московском «Динамо». До этого он был главным тренером «СКА-Хабаровска».

Ровесник Шаронова, аргентинец Киильяборда, также входил в штаб Гусева в «Динамо» в качестве тренера по физподготовке.

Ранее «Ахмат» объявил об уходе Станислава Черчесова. С ним команда потерпела три поражения в последних трех матчах РПЛ с общей разницей голов 2:6.

После 13 туров грозненцы с 11 очками занимают предпоследнее, 15-е место.

7 ноября «Ахмат» дома сыграет с «Родиной» в матче 14-го тура РПЛ.

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