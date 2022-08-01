Источник: вместо Федуна «Спартаком» будет руководить Хачатурянц

Baza: Федун уйдет из «Спартака», и вместо него руководить клубом будет Хачатурянц

Владелец «Спартака» Леонид Федун покинет московский клуб, сообщат Baza.

По данным источника, весто него руководить клубом будет бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц. Его назначение может произойти в ближайшее время.

Хачатурянц осенью 2021 года был назначен главой РПЛ. Этот пост он покинул 27 июня 2022 года и вместо него исполняющим обязанности президента РПЛ стал Александр Алаев.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время команда один раз становилась чемпионом России, выиграла один Кубок и Суперкубок страны.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.