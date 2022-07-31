Соболев — об уходе Федуна из «Спартака»: «Я вообще ничего об этом не слышал»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что владелец клуба Леонид Федун поздравил команду с победой над «Оренбургом» (4:1) в рамках 3-го тура РПЛ.

— Федун зашел в раздевалку, всех поздравил.

— Есть ощущение, что он уходит?

— Нет, такого нет. Я вообще ничего об этом не слышал.

— Лука Каттани уехал, удивился?

— Мы пришли с утра на базу, он объявил о своем уходе, да и все.

— Что происходит с Квинси?

— У него получается, мы эту безумно рады. Он и в прошлом году хорошо играл. Сегодня он и забил, и отдал — это его работа! Те легионеры, которые хотели — уехали, кто захотел, остался и играет, старается.

«Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА.