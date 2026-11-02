Соболева разозлил незабитый пенальти — и он оформил дубль. «Зенит» без труда смял «Крылья»
Неделю назад «Зенит» вышел на первое место в РПЛ, однако в субботу «Динамо» сместило чемпионов России на второе. Впрочем, сине-бело-голубые закрывали тур, так что имели игру в запасе и могли вернуться на вершину таблицы. Для этого команде Сергея Семака достаточно было разделить очки с «Крыльями Советов», но, разумеется, она думала только о победе.
Однако не все было так просто, ведь «Зенит» в гостях у самарцев выигрывает далеко не всегда. Например, год назад сине-бело-голубые сыграли вничью на испорченном газоне местной арены, а 2,5 месяца назад в кубковом матче победили лишь в серии пенальти после безголевых 90 минут.
Более того, «Крылья» в этом чемпионате очень крепки и претендовали бы на приз «Гроза авторитетов», если бы он до сих пор существовал. Они не проиграли ни «Динамо», ни ЦСКА, ни «Краснодару», ни «Локомотиву», ни «Спартаку». «Зенит» был последним топ-клубом, с которым волжане встречались в первом круге. И, конечно, стремились продлить серию.
Под матч с чемпионом России Сергей Булатов не стал делать кардинальных перестановок в составе: разве что Дани Фернандес впервые вышел в основе в РПЛ, а Фернадо Костанца составил блок в центре поля с Горшковым и Витюговым.
Сергей Семак тоже мало чем удивил. Главный вопрос касался позиции центрфорварда — Соболев выздоровел и сразу вернулся в основу, хотя Фелипе Аугусто в отсутствие конкурента забил три мяча в двух матчах. Зато не совсем здоров был Педро, поэтому на левом фланге появился Джон Джон. Отмечаем, что второй матч РПЛ подряд в основе начинает Москвичев: Богдан теперь — первый номер «Зенита».
«Крылья» начали активнее: уже на первой минуте Чернов с углового пробил выше. Но затем «Зенит» завладел мячом и стал искать свободные зоны, а их было маловато.
Вплоть до 19-й минуты хозяева ни разу не могли пробить по воротам, но первый же удар привел к полноценному голевому моменту, а именно пенальти. Костанца рукой отбил мяч, пущенный Джоном Джоном, и Евгений Кукуляк после просмотра повтора указал на 11-метровую отметку.
Однако Соболев не забил — Кокарев отразил его удар, а на добивании Глушенков попал в штангу.
Вскоре «Зенит» заработал еще один пенальти, и вновь он не вызывал никаких сомнений: на этот раз рукой в своей штрафной сыграл Чернов. Но Соболев, несмотря на промах, никому мяч не отдал, а сам пошел исправляться — и уверенно реализовал 11-метровый.
Вернуться в игру «Крылья» не сумели. Напротив, постепенно прибавил «Зенит» и вполне мог забивать больше. Не везло Глушенкову — сперва его удар из опасной позиции был заблокирован, а следом он попал в штангу из офсайда.
Вторую половину первого тайма гости провели активно и бодро, но в перерыве, как это часто бывает при Семаке, «Зенит» перестроился. И стал действовать по счету.
Владение мячом «Крыльев» увеличилось, но они не знали, что с ним делать. Да, проходили неплохие навесы с флангов, однако Москвичев выглядел спокойно и надежно.
«Зенит» во втором тайме играл вторым номером, но это не мешало ему создавать опасные моменты. Например, на 62-й минуте Глушенков изящно пытался забить, но Кокарев отразил мяч плечом.
И очень скоро сине-бело-голубые отличились еще раз: роскошную передачу Карпукаса подправил Глушенков — и Соболев оформил дубль, а заодно догнал Максима на вершине бомбардирской гонки РПЛ. Теперь у обоих зенитовцев по 10 голов.
Карпукас вообще сильно прибавил за последние месяцы и точно претендует на звание главного прорыва сезона во всей лиге — Артем показывает, что может не только выжигать опорную зону, но и раздавать обостряющие передачи. А еще забивать — именно это полузащитник сделал на 73-й минуте, сделав счет 3:0 в пользу «Зенита». Глушенков же отдал вторую результативную передачу за тайм.
На этом петербуржцы остановились и перешли на эксперименты: после перестановок Андраде занял место правого защитника, Дуглас Сантос перешел в центр поля, а Даниил Кондаков стал «десяткой».
«Крылья» же в итоге завершили второй тайм лидерами и по владению мячом, и по числу ударов, и по ожидаемым голам, но забивал только «Зенит». Сине-бело-голубые остаются на первом месте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1