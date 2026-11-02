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Крылья Советов — Зенит: счет 0:3 и обзор матча 13 тура РПЛ 2 ноября 2026 — видео голов

Соболева разозлил незабитый пенальти — и он оформил дубль. «Зенит» без труда смял «Крылья»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Нападающий «Зенита» Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»
Сине-бело-голубые остаются лидерами.
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:3
Зенит

Неделю назад «Зенит» вышел на первое место в РПЛ, однако в субботу «Динамо» сместило чемпионов России на второе. Впрочем, сине-бело-голубые закрывали тур, так что имели игру в запасе и могли вернуться на вершину таблицы. Для этого команде Сергея Семака достаточно было разделить очки с «Крыльями Советов», но, разумеется, она думала только о победе.

Однако не все было так просто, ведь «Зенит» в гостях у самарцев выигрывает далеко не всегда. Например, год назад сине-бело-голубые сыграли вничью на испорченном газоне местной арены, а 2,5 месяца назад в кубковом матче победили лишь в серии пенальти после безголевых 90 минут.

Более того, «Крылья» в этом чемпионате очень крепки и претендовали бы на приз «Гроза авторитетов», если бы он до сих пор существовал. Они не проиграли ни «Динамо», ни ЦСКА, ни «Краснодару», ни «Локомотиву», ни «Спартаку». «Зенит» был последним топ-клубом, с которым волжане встречались в первом круге. И, конечно, стремились продлить серию.

Под матч с чемпионом России Сергей Булатов не стал делать кардинальных перестановок в составе: разве что Дани Фернандес впервые вышел в основе в РПЛ, а Фернадо Костанца составил блок в центре поля с Горшковым и Витюговым.

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Сергей Семак тоже мало чем удивил. Главный вопрос касался позиции центрфорварда — Соболев выздоровел и сразу вернулся в основу, хотя Фелипе Аугусто в отсутствие конкурента забил три мяча в двух матчах. Зато не совсем здоров был Педро, поэтому на левом фланге появился Джон Джон. Отмечаем, что второй матч РПЛ подряд в основе начинает Москвичев: Богдан теперь — первый номер «Зенита».

«Крылья» начали активнее: уже на первой минуте Чернов с углового пробил выше. Но затем «Зенит» завладел мячом и стал искать свободные зоны, а их было маловато.

Вплоть до 19-й минуты хозяева ни разу не могли пробить по воротам, но первый же удар привел к полноценному голевому моменту, а именно пенальти. Костанца рукой отбил мяч, пущенный Джоном Джоном, и Евгений Кукуляк после просмотра повтора указал на 11-метровую отметку.

Однако Соболев не забил — Кокарев отразил его удар, а на добивании Глушенков попал в штангу.

Вскоре «Зенит» заработал еще один пенальти, и вновь он не вызывал никаких сомнений: на этот раз рукой в своей штрафной сыграл Чернов. Но Соболев, несмотря на промах, никому мяч не отдал, а сам пошел исправляться — и уверенно реализовал 11-метровый.

Вернуться в игру «Крылья» не сумели. Напротив, постепенно прибавил «Зенит» и вполне мог забивать больше. Не везло Глушенкову — сперва его удар из опасной позиции был заблокирован, а следом он попал в штангу из офсайда.

Вторую половину первого тайма гости провели активно и бодро, но в перерыве, как это часто бывает при Семаке, «Зенит» перестроился. И стал действовать по счету.

Владение мячом «Крыльев» увеличилось, но они не знали, что с ним делать. Да, проходили неплохие навесы с флангов, однако Москвичев выглядел спокойно и надежно.

«Зенит» во втором тайме играл вторым номером, но это не мешало ему создавать опасные моменты. Например, на 62-й минуте Глушенков изящно пытался забить, но Кокарев отразил мяч плечом.

И очень скоро сине-бело-голубые отличились еще раз: роскошную передачу Карпукаса подправил Глушенков — и Соболев оформил дубль, а заодно догнал Максима на вершине бомбардирской гонки РПЛ. Теперь у обоих зенитовцев по 10 голов.

Карпукас вообще сильно прибавил за последние месяцы и точно претендует на звание главного прорыва сезона во всей лиге — Артем показывает, что может не только выжигать опорную зону, но и раздавать обостряющие передачи. А еще забивать — именно это полузащитник сделал на 73-й минуте, сделав счет 3:0 в пользу «Зенита». Глушенков же отдал вторую результативную передачу за тайм.

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На этом петербуржцы остановились и перешли на эксперименты: после перестановок Андраде занял место правого защитника, Дуглас Сантос перешел в центр поля, а Даниил Кондаков стал «десяткой».

«Крылья» же в итоге завершили второй тайм лидерами и по владению мячом, и по числу ударов, и по ожидаемым голам, но забивал только «Зенит». Сине-бело-голубые остаются на первом месте.

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ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Илья Рожков
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Рубин

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