«Оренбург» сыграл вничью восемь раз в 13 матчах РПЛ

«Оренбург» завершил вничью восемь из 13 матчей чемпионата России сезона-2026/27. Это наибольшее количество ничейных результатов среди участников турнира на данном отрезке.

В 13-м туре оренбуржцы сыграли дома с ЦСКА — 0:0. Нулевая ничья стала восьмой для команды, которая также одержала три победы и потерпела два поражения.

Таким образом, 61,5 процента всех матчей «Оренбурга» в чемпионате завершились без победителя. Для сравнения: у «Рубина» и «Акрона» после 13 игр по шесть ничьих, у ЦСКА и «Ахмата» — по пять.

После встречи с армейцами «Оренбург» набрал 17 очков. Разница мячей команды составляет 14:12, несмотря на то что выиграла она только три раза.