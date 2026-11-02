«Зенит» пробил 21 пенальти в РПЛ с начала прошлого сезона. Пять — за два матча

«Зенит» пробил 21 пенальти в РПЛ с начала сезона-2025/26. В сезоне-2025/26 петербуржцы получили 14 одиннадцатиметровых, в текущем чемпионате — семь.

Два последних пенальти «Зенит» заработал 2 ноября в гостевом матче 13-го тура против «Крыльев Советов» (3:0). Еще три 11-метровых судья назначил в пользу команды Сергея Семака 25 октября в домашней встрече с махачкалинским «Динамо» (2:0). Таким образом, за две игры петербуржцы получили пять пенальти.

В матче с махачкалинцами Фелипе Аугусто открыл счет с пенальти на 63-й минуте, Максим Глушенков удвоил преимущество хозяев на 77-й. На 90+8-й минуте Кевин Андраде не реализовал третий 11-метровый — его удар отразил вратарь Никита Карабашев.

До игры с махачкалинским «Динамо» в сезоне-2026/27 «Зенит» дважды бил пенальти: 16 августа Александр Соболев забил московскому «Динамо» (3:0), а 29 августа тот же форвард отличился с 11-метрового в гостевом матче против «Факела» (1:0). После двух последних встреч показатель вырос с двух до семи.

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