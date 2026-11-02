Нападающий «Зенита» Соболев: «С Глушенковым мы не соревнуемся. Если бы я не забил, но мы бы выиграли 1:0, я был бы не против»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в интервью официальному сайту петербургского клуба рассказал о соревновании с одноклубником, полузащитником Максимом Глушенковым, в результативности в нынешнем сезоне.

Соболев сравнялся с Глушенковым в списке лучших бомбардиров РПЛ по итогам матча 13-го тура против «Крыльев Советов» (3:0). На счету обоих игроков — по 10 голов. Соболев оформил дубль, забив один из мячей с пенальти.

«С Максимом [Глушенковым] мы не соревнуемся. Я больше переживал, что нужно выигрывать, потому что эта победа дает нам право выйти на первое место, все зависело от нас. Я немножко переживал, потому что Самара дома играет хорошо, они забрали очки у «Краснодара», с ЦСКА хорошо сыграли. И, по-моему, еще у кого-то забрали. Поэтому думал, что будет тяжелая игра. Но нам нужна была победа. Если бы я не забил, но мы бы выиграли 1:0, я был бы не против», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

Соболев установил личный рекорд по голам за календарный год. Голы в ворота «Крыльев» стали для него 20-м и 21-м в официальных матчах в 2026 году.

После 13 туров «Зенит» набрал 30 очков и расположился на первом месте. У «Крыльев Советов» — 15 очков и девятое место.

В следующем туре «Зенит» 8 ноября дома сыграет с «Ростовом», а «Крылья Советов» в этот же день примут «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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