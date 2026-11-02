Нападающий «Спартака» Угальде забил больше всех среди легионеров РПЛ после 13 туров

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде является самым результативным легионером чемпионата России по количеству голов после 13 туров сезона-2026/27.

Форвард сборной Коста-Рики забил шесть мячей в 13 матчах. Все его голы были забиты с игры.

Ближайшие преследователи Угальде среди иностранных футболистов — албанец Мирлинд Даку, выступавший в этом сезоне за «Рубин» и «Спартак», и сальвадорский нападающий «Балтики» Брайан Хиль. У обоих по пять мячей. Даку один раз отличился с пенальти, Хиль — дважды.

В 13-м туре Угальде забил в гостевом дерби с «Локомотивом» (4:0). Красно-белые после 13 матчей набрали 26 очков.