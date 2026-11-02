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Манфред Угальде забил больше всех среди легионеров РПЛ после 13 туров

Нападающий «Спартака» Угальде забил больше всех среди легионеров РПЛ после 13 туров

Антон Роговский

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде является самым результативным легионером чемпионата России по количеству голов после 13 туров сезона-2026/27.

Форвард сборной Коста-Рики забил шесть мячей в 13 матчах. Все его голы были забиты с игры.

Ближайшие преследователи Угальде среди иностранных футболистов — албанец Мирлинд Даку, выступавший в этом сезоне за «Рубин» и «Спартак», и сальвадорский нападающий «Балтики» Брайан Хиль. У обоих по пять мячей. Даку один раз отличился с пенальти, Хиль — дважды.

В 13-м туре Угальде забил в гостевом дерби с «Локомотивом» (4:0). Красно-белые после 13 матчей набрали 26 очков.

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Манфред Угальде
Мирлинд Даку
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Брайан Хиль («Балтика»)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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