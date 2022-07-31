В «Спартаке» заявили, что Федун останется председателем совета директоров клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что Леонид Федун останется председателем совета директоров клуба.

— Уход Федуна? Мы видели, кто сегодня выступал на открытии памятника. Леонид Арнольдович остается председателем совета директоров, — заявил Зеленов.

— Была информация, что «Спартаком» руководят несколько новых людей из ЛУКОЙЛа. Насколько это соответствует действительности?

— Сейчас «Спартаком» руководит председатель совета директоров Леонид Федун, генеральный директор Евгений Мележиков. Остальных вы можете посмотреть на сайте.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Сам Федун сегодня проигнорировал вопрос о своем возможном уходе с поста председателя совета директоров «Спартака».