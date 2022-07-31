Федун о памятнике Нетто: «Я его выбирал. Почему сказал, что время отдавать долги? Я обещал поставить памятник еще 5 лет назад»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал открытие памятника легендарному футболисту красно-белых Игорю Нетто.

«Памятник, конечно, понравился. Я его выбирал. Почему сказал, что время отдавать долги? Потому что я обещал поставить этот памятник еще пять лет назад», — сказал Федун.

Памятник Нетто был открыт сегодня, 31 июля перед матчем «Спартака» в рамках 3-го тура против «Оренбурга».

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник был капитаном команды, он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. Также Нетто становился олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960) в составе сборной СССР.