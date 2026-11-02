«Крылья Советов» — «Зенит»: нападающий сине-бело-голубых Соболев оформил дубль

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оформил дубль в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», забив гол на 67-й минуте.

Ранее 29-летний форвард реализовал пенальти за игру защитника самарской команды Никиты Чернова рукой в своей штрафной площади.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ.