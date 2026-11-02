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«Ахмат» набрал одно очко за пять последних матчей РПЛ

Антон Роговский

«Ахмат» не выиграл ни одного из пяти последних матчей чемпионата России. Грозненская команда набрала за этот период одно очко.

На отрезке из пяти встреч «Ахмат» один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда забила только два мяча и пропустила восемь.

В 13-м туре грозненцы уступили в гостях московскому «Динамо» — 0:2. После этого поражения у «Ахмата» осталось 11 очков по итогам 13 матчей.

На протяжении чемпионата команда выиграла дважды, пять раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. Общая разница мячей составляет 15:19. В пяти последних турах «Ахмат» уступил по набранным очкам всем остальным участникам РПЛ, кроме махачкалинского «Динамо», у которого тоже одно очко.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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