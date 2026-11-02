«Ахмат» набрал одно очко за пять последних матчей РПЛ

«Ахмат» не выиграл ни одного из пяти последних матчей чемпионата России. Грозненская команда набрала за этот период одно очко.

На отрезке из пяти встреч «Ахмат» один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда забила только два мяча и пропустила восемь.

В 13-м туре грозненцы уступили в гостях московскому «Динамо» — 0:2. После этого поражения у «Ахмата» осталось 11 очков по итогам 13 матчей.

На протяжении чемпионата команда выиграла дважды, пять раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. Общая разница мячей составляет 15:19. В пяти последних турах «Ахмат» уступил по набранным очкам всем остальным участникам РПЛ, кроме махачкалинского «Динамо», у которого тоже одно очко.