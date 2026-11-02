Глушенков из «Зенита» лидирует в РПЛ по системе «гол+пас» с 14 очками

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков лидирует в чемпионате России сезона-2026/27 по системе «гол+пас». После 13 туров на его счету 14 результативных действий в 12 проведенных матчах.

Глушенков забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи. Он также делит первое место в гонке бомбардиров с одноклубником Александром Соболевым. Один из десяти голов Глушенков забил с пенальти.

Вторым по системе «гол+пас» идет Соболев — 12 (10+2). На третьем месте полузащитник ЦСКА Иван Обляков — 8 (7+1).

После 13 туров «Зенит» забил 30 голов. В матче 13-го тура против «Крыльев Советов» (3:0) Глушенков отдал две результативные передачи.