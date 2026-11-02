Глушенков и Соболев забили две трети голов «Зенита» после 13 туров РПЛ

Полузащитник Максим Глушенков и нападающий Александр Соболев забили 20 из 30 голов «Зенита» в первых 13 матчах чемпионата России сезона-2026/27.

Оба футболиста отличились по десять раз. На двоих они забили 66,7 процента всех голов петербургской команды на этом отрезке.

Глушенков и Соболев также лидируют в «Зените» по системе «гол+пас». У Глушенкова 14 результативных действий — десять голов и четыре передачи. У Соболева — 12 (10+2).

В 13-м туре «Зенит» разгромил на выезде «Крылья Советов» со счетом 3:0. Соболев оформил дубль, еще один мяч забил Артем Карпукас. Петербургская команда завершила первые 13 туров с 30 очками, одержав десять побед при трех поражениях.