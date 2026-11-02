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Глушенков и Соболев забили две трети голов «Зенита» после 13 туров РПЛ

Глушенков и Соболев забили две трети голов «Зенита» после 13 туров РПЛ

Антон Роговский

Полузащитник Максим Глушенков и нападающий Александр Соболев забили 20 из 30 голов «Зенита» в первых 13 матчах чемпионата России сезона-2026/27.

Оба футболиста отличились по десять раз. На двоих они забили 66,7 процента всех голов петербургской команды на этом отрезке.

Глушенков и Соболев также лидируют в «Зените» по системе «гол+пас». У Глушенкова 14 результативных действий — десять голов и четыре передачи. У Соболева — 12 (10+2).

В 13-м туре «Зенит» разгромил на выезде «Крылья Советов» со счетом 3:0. Соболев оформил дубль, еще один мяч забил Артем Карпукас. Петербургская команда завершила первые 13 туров с 30 очками, одержав десять побед при трех поражениях.

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Александр Соболев
Максим Глушенков
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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