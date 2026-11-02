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Глушенков и Соболев — самая результативная пара одноклубников в истории чемпионатов России по итогам 13-и туров

Кирилл Бурдаков
Статистик

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнялся с одноклубником, полузащитником Максимом Глушенковым, в списке лучших бомбардиров чемпионата-2026/27 по итогам матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

На счету обоих игроков — по 10 голов.

Впервые в истории два снайпера из одной команды добрались до двузначной отметки по итогам 13 туров.

Соболев и ранее входил в дуэт со-рекордсменов: четыре года назад, будучи форвардом «Спартака», он семью мячами оказал существенную поддержку Квинси Промесу, который отличился 11 раз.

Самые результативные пары игроков по итогам 13 туров чемпионата России:

Сезон

Клуб

Футболисты (голы)

Сумма голов

2026/27

Зенит

Максим Глушенков (10), Александр Соболев (10)

20

1995

Ротор

Олег Веретенников (10), Владимир Нидергаус (8)

18

2022/23

Спартак

Квинси Промес (11), Александр Соболев (7)

18

1994

Динамо

Игорь Симутенков (11), Александр Смирнов (6)

17

1998

Ротор

Олег Веретенников (11), Валерий Есипов (6)

17

2025/26

Локомотив

Алексей Батраков (10), Дмитрий Воробьев (7)

17

2013/14

Зенит

Данни (9), Халк (7)

16

1994

Спартак

Владимир Бесчастных (10), Валерий Карпин (5)

15

2022/23

Зенит

Малком (9), Вендел (6)

15

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:3
Зенит

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Александр Соболев
Максим Глушенков
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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