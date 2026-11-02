Глушенков и Соболев — самая результативная пара одноклубников в истории чемпионатов России по итогам 13-и туров

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнялся с одноклубником, полузащитником Максимом Глушенковым, в списке лучших бомбардиров чемпионата-2026/27 по итогам матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

На счету обоих игроков — по 10 голов.

Впервые в истории два снайпера из одной команды добрались до двузначной отметки по итогам 13 туров.

Соболев и ранее входил в дуэт со-рекордсменов: четыре года назад, будучи форвардом «Спартака», он семью мячами оказал существенную поддержку Квинси Промесу, который отличился 11 раз.

Самые результативные пары игроков по итогам 13 туров чемпионата России:

Сезон Клуб Футболисты (голы) Сумма голов 2026/27 Зенит Максим Глушенков (10), Александр Соболев (10) 20 1995 Ротор Олег Веретенников (10), Владимир Нидергаус (8) 18 2022/23 Спартак Квинси Промес (11), Александр Соболев (7) 18 1994 Динамо Игорь Симутенков (11), Александр Смирнов (6) 17 1998 Ротор Олег Веретенников (11), Валерий Есипов (6) 17 2025/26 Локомотив Алексей Батраков (10), Дмитрий Воробьев (7) 17 2013/14 Зенит Данни (9), Халк (7) 16 1994 Спартак Владимир Бесчастных (10), Валерий Карпин (5) 15 2022/23 Зенит Малком (9), Вендел (6) 15

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max