Обляков из ЦСКА забил четыре из семи голов в РПЛ с пенальти

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил четыре из семи голов в чемпионате России сезона-2026/27 с одиннадцатиметровой отметки.

После 13 туров Обляков занимает третье место в гонке бомбардиров с семью мячами. С игры он отличился трижды. Доля голов с пенальти составляет 57,1 процента от общего результата футболиста.

У Максима Глушенкова из «Зенита» десять голов, из которых один забит с пенальти. Его одноклубник Александр Соболев также отличился десять раз, трижды реализовав одиннадцатиметровые. У нападающего «Спартака» Манфреда Угальде шесть голов, все — с игры.

Обляков также отдал одну голевую передачу. По системе «гол+пас» на его счету восемь очков в 13 матчах РПЛ.