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Мойзес перенесет операцию после травмы крестообразной связки 1 сентября

Сергей Ярошенко

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда защитник команды Мойзес перенесет операцию.

«Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет выполнена операция — пластика передней крестообразной связки и шов наружного мениска. Операцию выполнит известный бразильский хирург Родриго Ласмар, среди пациентов которого множество топ-футболистов из Бразилии, включая Неймара, которого он оперировал трижды, в том числе в связи с травмой передней крестообразной связки. Наш медицинский штаб на постоянной связи с хирургом, и все детали операции мы подробно обсудили.

Мойзес вернется в Россию после окончания первой стадии реабилитации, которая, учитывая характер операции, будет менее активной и продлится шесть недель. Это время он проведет в Бразилии. После чего он вернется в Москву и до декабря будет проходить реабилитацию в расположении нашей команды.

Что касается сроков, то мы ориентируемся на семь месяцев, потому что у Мойзеса есть повреждение наружного мениска, вмешательство на котором повлияет на начальный этап реабилитации. Что касается шести месяцев, о которых любят поговорить эксперты из разных телевизионных передач, то речь идет об изолированных повреждениях передней крестообразной связки. Да и в этих случаях шесть месяцев больше стереотип: по данным крупного исследования с участием футболистов РПЛ, средний срок возвращения к играм после пластики этой связки превышает 280 дней», — приводит слова Безуглова пресс-служба армейцев.

16 августа стало известно, что у 31-летнего бразильца диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Игрок получил повреждение во время матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Защитник ЦСКА Мойзес.«Здоровья, машина». У Мойзеса — «кресты», защитник вернется не раньше 2027 года
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Мойзес Барбоза
Эдуард Безуглов
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 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
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