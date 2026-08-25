Мойзес перенесет операцию после травмы крестообразной связки 1 сентября

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда защитник команды Мойзес перенесет операцию.

«Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет выполнена операция — пластика передней крестообразной связки и шов наружного мениска. Операцию выполнит известный бразильский хирург Родриго Ласмар, среди пациентов которого множество топ-футболистов из Бразилии, включая Неймара, которого он оперировал трижды, в том числе в связи с травмой передней крестообразной связки. Наш медицинский штаб на постоянной связи с хирургом, и все детали операции мы подробно обсудили.

Мойзес вернется в Россию после окончания первой стадии реабилитации, которая, учитывая характер операции, будет менее активной и продлится шесть недель. Это время он проведет в Бразилии. После чего он вернется в Москву и до декабря будет проходить реабилитацию в расположении нашей команды.

Что касается сроков, то мы ориентируемся на семь месяцев, потому что у Мойзеса есть повреждение наружного мениска, вмешательство на котором повлияет на начальный этап реабилитации. Что касается шести месяцев, о которых любят поговорить эксперты из разных телевизионных передач, то речь идет об изолированных повреждениях передней крестообразной связки. Да и в этих случаях шесть месяцев больше стереотип: по данным крупного исследования с участием футболистов РПЛ, средний срок возвращения к играм после пластики этой связки превышает 280 дней», — приводит слова Безуглова пресс-служба армейцев.

16 августа стало известно, что у 31-летнего бразильца диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Игрок получил повреждение во время матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).