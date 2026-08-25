Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал, что его не звали назад в клуб

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ», что к нему не обращались из клуба с предложением вернуться.

«Ко мне никто не обращался. Об этом я даже не думал, сложно ответить. Рассмотрел бы предложение? В этой жизни рассматривать нужно все», — сказал Андреев «СЭ».

Андреев работал в «Оренбурге» с июля 2019 по август 2024 года. Специалист покинул клуб после того, как Комитет РФС по этике отстранил его на три года (два из них — условно) за критику судейства и нецензурные высказывания после матча 5-го тура РПЛ-2024/25 против «Ростова» (2:3).

«Оренбург» с 6 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2026/27. В 6-м туре команда на выезде сыграет со «Спартаком» 30 августа.