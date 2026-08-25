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Игдисамов — о начале сезона ЦСКА: «Хотелось бы стартовать лучше»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал старт сезона армейцев.

После пяти туров РПЛ московская команда набрала 11 очков и занимает третье место в таблице.

— Вы выдали один из лучших стартов для тренеров в ЦСКА — команда набрала 17 очков в первых семи матчах в РПЛ под вашим руководством. Как вы отреагировали на эту новость?

— Я не читаю и не смотрю новости. Нет для этого времени. Плюс это эмоциональные качели. Кто-то напишет хорошее, кто-то — плохое. Конечно, приятно вписать свое имя в историю, идти сразу же после Валерия Георгиевича Газзаева. Это не только заслуга тренерского штаба, но и игроков. Хочется добиться еще большего по окончанию сезона.

— Как вы оцениваете старт сезона?

— Хотелось бы стартовать лучше. Были потери очков на домашнем поле. Могли победить «Крылья Советов», а игра с «Ростовом» не получилась. Поставил бы команде «четверку» за наш старт.

— А как относитесь к критике?

— Я принимаю правила этой игры. Тренер ЦСКА всегда находится под давлением. Сначала спрашивают, почему команда не выигрывает, потом почему нет красивой игры, а потом — почему мало голов. Всегда можно за что-то критиковать. Мы продолжаем работать и смотреть вперед.

— Как относитесь к критике нападающих ЦСКА?

— Мы — одна из лучших команд по атакующим метрикам. Тут вопрос в организации игры в атаке. Моменты мы создаем, а нападающих точно прорвет. Лусиано уже забил, гол Мусаева не за горами. Ребята работают, хотят забивать, но не всегда получается.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
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Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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