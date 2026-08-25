Игдисамов — о начале сезона ЦСКА: «Хотелось бы стартовать лучше»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал старт сезона армейцев.

После пяти туров РПЛ московская команда набрала 11 очков и занимает третье место в таблице.

— Вы выдали один из лучших стартов для тренеров в ЦСКА — команда набрала 17 очков в первых семи матчах в РПЛ под вашим руководством. Как вы отреагировали на эту новость?

— Я не читаю и не смотрю новости. Нет для этого времени. Плюс это эмоциональные качели. Кто-то напишет хорошее, кто-то — плохое. Конечно, приятно вписать свое имя в историю, идти сразу же после Валерия Георгиевича Газзаева. Это не только заслуга тренерского штаба, но и игроков. Хочется добиться еще большего по окончанию сезона.

— Как вы оцениваете старт сезона?

— Хотелось бы стартовать лучше. Были потери очков на домашнем поле. Могли победить «Крылья Советов», а игра с «Ростовом» не получилась. Поставил бы команде «четверку» за наш старт.

— А как относитесь к критике?

— Я принимаю правила этой игры. Тренер ЦСКА всегда находится под давлением. Сначала спрашивают, почему команда не выигрывает, потом почему нет красивой игры, а потом — почему мало голов. Всегда можно за что-то критиковать. Мы продолжаем работать и смотреть вперед.

— Как относитесь к критике нападающих ЦСКА?

— Мы — одна из лучших команд по атакующим метрикам. Тут вопрос в организации игры в атаке. Моменты мы создаем, а нападающих точно прорвет. Лусиано уже забил, гол Мусаева не за горами. Ребята работают, хотят забивать, но не всегда получается.