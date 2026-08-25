Губерниев ответил болельщикам «Крыльев Советов»: «С удовольствием скажу «гав-гав», когда будет полный стадион»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на оскорбительные кричалки фанатов «Крыльев Советов» в свой адрес во время матча 5-го тура РПЛ между самарцами и «Акроном» (3:0).

Фанаты «Крыльев» скандировали фразу «Губерниев — пес».

«У меня был значительно больший момент славы пару лет назад на одном танцевальном шоу в Волгограде. Тогда я сказал, что в городе есть танцы, но нет футбола. «Ротор» в то время выступал не особо удачно, и на следующей игре команды в Первой лиге 16 тысяч человек скандировали оскорбительные кричалки в мой адрес. Поэтому я с удовольствием скажу «гав-гав», когда полный стадион в Самаре будет скандировать «Губерниев — пес». Я выйду на поле и буду говорить, как пес из Бременских музыкантов: «Гав-гав». С учетом того, что на матче «Крыльев» и «Акрона» было 8 тысяч болельщиков, я желаю команде посещаемость получше», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее «Крылья Советов» потребовали Губерниева принести извинения за оценку эпизода в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между самарцами и «Зенитом» (0:0, пенальти 3:5).

В эфире после игры Губерниев заявил, что футболисты самарского клуба ведут себя «как свиньи на поле», комментируя эпизод с действиями игроков «Крыльев Советов» после падения на газон защитника петербуржцев Романа Веги.