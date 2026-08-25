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Губерниев ответил болельщикам «Крыльев Советов»: «С удовольствием скажу «гав-гав», когда будет полный стадион»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на оскорбительные кричалки фанатов «Крыльев Советов» в свой адрес во время матча 5-го тура РПЛ между самарцами и «Акроном» (3:0).

Фанаты «Крыльев» скандировали фразу «Губерниев — пес».

«У меня был значительно больший момент славы пару лет назад на одном танцевальном шоу в Волгограде. Тогда я сказал, что в городе есть танцы, но нет футбола. «Ротор» в то время выступал не особо удачно, и на следующей игре команды в Первой лиге 16 тысяч человек скандировали оскорбительные кричалки в мой адрес. Поэтому я с удовольствием скажу «гав-гав», когда полный стадион в Самаре будет скандировать «Губерниев — пес». Я выйду на поле и буду говорить, как пес из Бременских музыкантов: «Гав-гав». С учетом того, что на матче «Крыльев» и «Акрона» было 8 тысяч болельщиков, я желаю команде посещаемость получше», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее «Крылья Советов» потребовали Губерниева принести извинения за оценку эпизода в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между самарцами и «Зенитом» (0:0, пенальти 3:5).

В эфире после игры Губерниев заявил, что футболисты самарского клуба ведут себя «как свиньи на поле», комментируя эпизод с действиями игроков «Крыльев Советов» после падения на газон защитника петербуржцев Романа Веги.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
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Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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 3 1 0
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