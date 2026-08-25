Источник: нападающий «Крыльев Советов» Олейников может заменить Кривцова в «Краснодаре»

Вингер «Крыльев Советов» Иван Олейников может перейти в «Краснодар» в качестве замены получившего травму Никиты Кривцова, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, в ближайшие дни руководство «быков» начнет переговоры о трансфере 28-летнего футболиста.

Олейников перешел в «Крылья Советов» из «Ахмата» летом 2024 года. На его счету 14 голов и 10 результативных передач в 69 матчах за самарский клуб. Действующее соглашение футболиста с «Крыльями Советов» рассчитано до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.