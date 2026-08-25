Кисляк отреагировал на интерес «Бешикташа»: «Посмотрим, как будет дальше развиваться моя карьера»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Бешикташа» в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хотел арендовать 21-летнего полузащитника в это трансферное окно.

«Интерес «Бешикташа»? Роман Юрьевич Бабаев отвечал на этот вопрос. Он рассказывал, что руководители турецкого клуба сюда приезжали. Поэтому мне нечего сказать на этот счет. У нас очень хорошее отношение с руководством ЦСКА. Посмотрим, что как будет дальше развиваться моя карьера», — сказал Кисляк «СЭ».

Матвей — воспитанник ЦСКА и выступает за основную команду клуба с 2023 года. Контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.