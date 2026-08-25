Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук: «Мой КПД был выше во время игры с братом»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук рассказал, что скучает по совместной игре с братом-близнецом Алексеем.

Футболисты вместе выступали за «Локомотив». С лета 2024 года Алексей играет за «Атланту» в МЛС.

«Наверное, где-то КПД мой был бы выше, я думаю, играя с Лешей вместе... Поэтому действительно я скучаю по нашей игре совместной, но [мы] изначально понимали, что у нас такое возможно, что по карьере мы пойдем по разным путям, и отнеслись к этому с пониманием... поэтому, дай бог, чтобы наше время [было] еще впереди», — приводят «Вести» слова Миранчука из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Антон Миранчук перешел в «Динамо» из «Сьона» летом 2025 года. Он провел за бело-голубых 26 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Динамо» с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа в 6-м туре чемпионата бело-голубые сыграют на выезде с «Локомотивом».