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В «Оренбурге» опровергли информацию об увольнении руководства из-за победы над «Зенитом» в сезоне-2025/26

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Игроки «Оренбурга» после победы над «Зенитом» (2:1) в матче РПЛ 8 марта 2026 года.
Фото ФК «Оренбург»

В пресс-службе «Оренбурга» опровергли «СЭ» информацию о причине отставки президента клуба Кирилла Волженкина и спортивного директора команды Исмаила Ибрагимова.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что руководители были уволены из-за победы команды над «Зенитом» (2:1) в матче 20-го тура РПЛ-2025/26.

&laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;забил два пенальти и&nbsp;проиграл &laquo;Оренбургу&raquo; (1:2) в&nbsp;20-м туре РПЛ.Шок в Оренбурге: «Зенит» не забил два пенальти и сенсационно проиграл!

«Руководство покинуло клуб по соглашению сторон, об этом мы уже сообщили в своих соцсетях», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Оренбурга».

Пост президента клуба занял бывший генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

В руководство «Оренбурга» также вошли еще два экс-сотрудника южан: Кирилл Коровкин стал исполнительным директором клуба, а Андрей Орлов был назначен советником президента по спортивным вопросам.

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ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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 3
П
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Маркиньос

Спартак

 3
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Юрий Горшков

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Виктор Окишор

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 2
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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