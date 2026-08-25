В «Оренбурге» опровергли информацию об увольнении руководства из-за победы над «Зенитом» в сезоне-2025/26

В пресс-службе «Оренбурга» опровергли «СЭ» информацию о причине отставки президента клуба Кирилла Волженкина и спортивного директора команды Исмаила Ибрагимова.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что руководители были уволены из-за победы команды над «Зенитом» (2:1) в матче 20-го тура РПЛ-2025/26.

«Руководство покинуло клуб по соглашению сторон, об этом мы уже сообщили в своих соцсетях», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Оренбурга».

Пост президента клуба занял бывший генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

В руководство «Оренбурга» также вошли еще два экс-сотрудника южан: Кирилл Коровкин стал исполнительным директором клуба, а Андрей Орлов был назначен советником президента по спортивным вопросам.