Сантос о возможном уходе из «Зенита»: «Я счастлив здесь и полностью сосредоточен на борьбе за чемпионство»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

«Все, что могу сказать, — я счастлив в «Зените», у меня здесь прекрасные отношения с клубом, партнерами и болельщиками. Много лет играю в Санкт-Петербурге и очень уважаю этот клуб. Сейчас я полностью сосредоточен на работе и нашей новой цели — вновь бороться за чемпионство. А что касается будущего, то пока для меня главное — играть, побеждать и приносить пользу «Зениту», — приводит слова Сантоса «Российская газета».

Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 5 матчах сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.