Игдисамов: «Не разделяю позицию болельщиков ЦСКА по Шевелеву»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что не разделяет позицию болельщиков армейцев по заместителю генерального директора по спортивным вопросам Евгению Шевелеву.

В кубковом матче с «Акроном» фанаты ЦСКА скандировали: «Шевелева вон из клуба. Чемодан, вокзал, Тагил. Игрока нашел в Ютубе. За три года два забил».

— Болельщики критикуют Шевелева, насколько это позиция верна?

— Не разделяю их позицию. Мы вместе проигрываем и выигрываем. Есть сложности в совершении трансферов, о которых многие не знают. Хочу поддержать Евгения Шевелева. Дети смотрят это все. У меня профессиональные отношения с Шевелевым. Хотелось бы, чтобы мы оставались профессионалами и той самой семьей, не вынося сор из избы.

— Будет ли ЦСКА искать нового полузащитника после травмы Баринова?

— Работа ведется, рассматриваем кандидатов. Пока с нами работает Артем Пономарчук, он закроет эту позицию. Артем — молодой и перспективный футболист. Исходя из его игры будем понимать, нужен ли нам новый полузащитник.

— Читаете ли вы новости про интерес «Бешикташа» к Кисляку? Как реагируете на них?

— Никак не реагирую на эти новости.