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КДК рассмотрит оскорбления фанатов «Спартака» в адрес Соболева

Руслан Минаев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 5-го тура РПЛ.

Игра проходила 23 августа в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

«Болельщики «Спартака» массово скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит» и футболиста Александра Соболева», — говорится в сообщении РФС.

Соболев вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте. Уход нападающего сопровождался сильным свистом болельщиков. Соболев никак не отреагировал на реакцию трибун.

Также КДК пригласил на заседание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева из-за оскорбительного поведения в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

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Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
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