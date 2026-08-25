КДК рассмотрит оскорбления фанатов «Спартака» в адрес Соболева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 5-го тура РПЛ.

Игра проходила 23 августа в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

«Болельщики «Спартака» массово скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит» и футболиста Александра Соболева», — говорится в сообщении РФС.

Соболев вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте. Уход нападающего сопровождался сильным свистом болельщиков. Соболев никак не отреагировал на реакцию трибун.

Также КДК пригласил на заседание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева из-за оскорбительного поведения в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).